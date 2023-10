Será muito trabalhoso fazer uma limpeza geral, diz leitor sobre Abin

Espionagem

"Moraes afasta nº 3 da Abin, e PF prende servidores e leva computadores da agência" (Política, 20/10). A pergunta que ecoa é: quem vigia os vigilantes? Os contornos do poder, quando mesclados com a espionagem, lançam desafios à confiança no governo. É dever da sociedade demandar esclarecimentos, preservando a essência democrática.

Luciano de Oliveira e Silva (São Paulo, SP)



A Abin ficou impregnada de ramagem. Será muito trabalhoso cortar tudo e fazer uma limpeza geral.

Luiz Alves (João Pessoa, PB)

Fachada da entrada da Abin (Agência Brasileira de Inteligência), no Setor Policial Sul, em Brasília - Pedro Ladeira/Folhapress

Recurso

"Proposta de Tarcísio pode tirar até R$ 9,6 bilhões de universidades, escolas e creches de SP" (Educação, 20/10). Esse governo é uma vergonha. Tirar dinheiro da educação para dar à saúde é só uma desculpa para ter recurso para atender a demandas de deputados estaduais e outros interessados por verbas.

Enrica Souza (São Paulo, SP)

Atuação brasileira

"Último voo de primeira fase de resgate de brasileiros em Israel pousa no Rio" (Mundo, 19/10). Verdade seja dita: o Brasil tem atuado de forma impecável no resgate de brasileiros em Israel, além de seu posicionamento equilibrado e sensato na presidência do Conselho de Segurança da ONU. Já o governo dos EUA age isoladamente tentando demonstrar ser o "senhor das guerras". Quantas vidas a mais terão de pagar por essa arrogância?

Eliana França Leme (Campinas, SP)

Fetichização

"Curiosidade sobre como vivem pobres alimenta turismo nas favelas" (PerifaConnection, 19/10). Quanto a esse fazer turismo de forma exógena e verticalizada, existe a opção de ser fomentado o turismo de base comunitária. Este parte da iniciativa das próprias comunidades e tem como valores o bem-estar social dos moradores, valorização da cultura local e sustentabilidade ambiental, entre outros.

Tânia Mara Nery (Muriaé, MG)

Manobra

"Bolsonaro mirou evangélicos e versão ‘amigo de Israel’ quando se batizou no Jordão" (Política, 18/10). Quanta hipocrisia no nome de Jesus. Que loucura está virando esse modelo de religião adotado no Brasil. Não paga impostos e mantém o povo submisso, como gado marcado no curral. E pensar que Bíblia no sovaco e arma na cintura é o lema dessa gente. Recomendo, por segurança, que, Jesus voltando, nem passe na porta dessas igrejas.

Severo Pacelli (Uberlândia, MG)



A hipocrisia e torpeza dessas pessoas não têm limites.

Pierre Laville (Salvador, BA)

O deputado federal Jair Bolsonaro é batizado nas águas do rio Jordão, em Israel - Reprodução

Diploma

"Credencialismo universitário" (Hélio Schwartsman, 19/10). A "obtenção" do título de doutor ao concluir um curso superior é uma doença crônica em quem termina a graduação. Uma lástima que se alastrou no país em todas as regiões.

Jose Tavares de Almeida (Sousa, PB)

Manifestação

O leitor Helder de Oliveira fez acusações falsas e graves a mim (Painel do Leitor, 20/10). Em primeiro lugar, não sou antissemita e defendo o direito dos israelenses terem seu país, assim como os palestinos ("Postagem anti-Israel provoca demissão de presidente da EBC do governo Lula", Política, 18/10). Em segundo lugar, nunca elogiei ações terroristas do Hamas, pelo contrário: condenei. Como condeno o terrorismo venha de onde vier.

Hélio Doyle, ex-presidente da EBC (Brasília, DF)