Leitores comentam suposta manobra para tirar Tabata da disputa por SP

Disputa municipal

"Lula nega que atuará pela desistência de Tabata para ajudar Boulos na eleição de SP" (Política, 30/1). Tenho absoluta certeza de que ele estava pensando nisso, sim, mas mudou de ideia devido à má repercussão. Mas, mesmo que oferecesse ministério, Tabata não aceitaria.

Lucas de Oliveira Silva (Santana de Parnaíba, SP)



A Tabata poderia criar problemas no ministério por sua independência e personalidade. Já aconteceu isso, por exemplo, no caso da reforma da previdência no PDT, em que o partido preferiu empacar, e ela votou responsavelmente pelo equilíbrio fiscal.

José Cardoso (Rio de Janeiro, RJ)

O presidente Lula e a primeira-dama Janja com a deputada federal Tabata Amaral após jantar, em 2022 - Divulgação/Tabata Amaral

Amenidades

"Conversa entre Lula e Tarcísio tem pragmatismo, clima leve, futebol e PAC" (Política, 31/1). O que importa é o bem comum. Política não é feita de inimizades. A competitividade é bem-vinda. Inimizade política é prejudicial aos envolvidos e principalmente aos cidadãos.

Antonio Catigero Oliveira (São Paulo, SP)



Que o contato com Lula possa ensinar algo ao Tarcísio e que ele seja capaz de aprender. O estado de São Paulo tem que ser ocupado por alguém com fibra —e não um fraco que se submete à patrulha do esgoto bolsonarista.

Virgílio Vettorazzo (Santos, SP)



Tarcísio, pragmático e sagaz, sabe lidar com o radicalismo dos extremos e conquistar benfeitorias para o nosso estado.

Daniel Marques (Curitiba, PR)

‘Qualquer rótulo é perigoso’

"Zema diz que homens brancos e héteros no Brasil são classificados como ‘carrascos’" (Política, 30/1). Zema faz o mesmo roteiro caricato da ultradireita: causar. Só assim "alegra" os milhões de viúvas de Bolsonaro, ávidas por um novo milagre eleitoral. Não é que o petismo seja lá essas coisas, mas, pelo menos, temos democracia, apesar dos arroubos personalistas de Lula 3.

Rui Barbosa (Campina Grande, PB)



Quer dizer então que num lançamento de um programa de enfrentamento ao assédio sexual contra mulheres no Carnaval, o Zema conseguiu mudar o foco para a masculinidade? Não votei nisso. Esse pecado não levarei para o túmulo.

Mariane Ster Corgozinho Medeiros (Belo Horizonte, MG)

Investigação

"Print que implica Carlos Bolsonaro traz data em que Ramagem já estava fora da Abin" (Política, 30/1). Pedido de informações em data em que Ramagem já estava fora da Abin só agrava sua situação. A Abin paralela, tudo indica, continuou a existir e, por isso, os pedidos de informação a ele, pelos assessores dos Bolsonaro.

Valnor Henriques (Porto Alegre, RS)



Concordo que todo ilícito deve ser investigado a fundo. Mas levanta uma suspeita quando o ministro Alexandre decide incluir uma busca que não estava no pedido da PGR.

Alexsandro da Silva Luiz (Curaçá, BA)



Autocobrança

"A arte de dizer não para si" (Vera Iaconelli, 29/1). Você tocou no tema que está por trás do adoecimento mental de pessoas com entregas constantes. E, se você é boa ou bom com essas entregas, essa cobrança e piora a dificuldade para dizer sim para si própria. Parabéns por pautar o tema, Vera. Estou curiosa para entender o perfil de quem sente ainda culpa quando diz sim para si.

Fabiana Menezes (Belo Horizonte, MG)

In natura

"Folha Prova água de coco: marcas do mercado têm pouco sabor do fruto" (Comida, 29/1). Eu tenho o hábito de tomar água do próprio coco, que é fácil de conseguir nas praias do Rio. Garanto aos senhores que o sabor e o aroma da água de coco (completamente natural) varia de semana para semana, ainda que as frutas tenham sido abertas sempre no mesmo local. Para mim, não faz sentido nenhum esse tipo de prova.

Paulo Danilo Farina (Rio de Janeiro, RJ)



Deveria informar quais são integrais e quais os reconstituídos. Vale lembrar que os integrais mudam de sabor de acordo com a safra.

Sigmar Dantas Pereira (Mariápolis, SP)

Barreira linguística

"Barroso diz que Chico Buarque já teria ganhado Nobel se língua portuguesa não fosse barreira" (Mônica Bergamo, 30/1). Elogiar Chico Buarque é pura redundância. Enquanto se joga luz todos os dias sobre ele, Caetano, Gil, Milton, se deixa na sombra uma infinidade de escritores e músicos talentosos. É preciso haver mais equilíbrio na atenção pública dada aos criadores. Mais do mesmo, por melhor que seja, cansa e empobrece a visão que temos da cultura.

José Fernando Marques (Brasília, DF)



Ministro Barroso, o senhor tem a mais absoluta razão. A língua portuguesa é igual ao latim, extremamente rebuscada e de difícil entendimento, além de ser uma língua morta e irrelevante, somente falada no Brasil e alguns países mirins lusófonos.

Ana Maria Silva (Olinda, PE)



A língua portuguesa não foi barreira para José Saramago ganhar o Nobel de Literatura, em 1998.

Geraldo de Farias Seabra Filho (Brasília, DF)

Composição arriscada

"Stanley confirma presença de chumbo em copos térmicos após polêmica nas redes" (Saúde, 29/1). Se o original tem chumbo, o que tem nas cópias?

Roberto Silveira (Brasília, DF)



Ou seja, pague muito caro por um copo. Além do dinheiro gasto com um mero copo, que poderia pagar várias cestas básicas para uma família, leve consigo um bocado de chumbo contaminante. Um lacrezinho de alumínio vai te proteger. A classe média enriquecida é muito otária.

Francisco Barbosa (São Paulo, SP)