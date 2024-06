Para leitor, Kassio Nunes é outro com rabo preso com algum presidente no TSE

Kassio no TSE

"Kassio se prepara para presidir TSE em 2026 com estilo oposto ao de Moraes" (Política, 23/6). Triste!

Maria Stela C. Morato (São Paulo, SP)

É bom para a democracia que os tribunais superiores passem a atuar sem a estridência dos últimos anos.

Osvaldo Nallim Duarte (Curitiba, PR)

O TSE está repleto de ovos de serpente. Esse Kassio é apenas mais um. Todos eles têm o rabo preso com algum presidente em alguma medida, gerando vieses conflitantes, que aparecem em decisões díspares. Os integrantes desse importante tribunal não deveriam ser indicados por presidentes, mas eleitos pelo voto popular.

João Pinheiro (São Paulo, SP)

Prefeito e vereador demagogos

Juntaram os grandes ignorantes para fazer censura demagógica às crianças da cidade ("São José dos Campos (SP) recolhe livros sobre cientistas mulheres após queixa de vereador", Ciência, 22/6). Infelizmente, essa é a contribuição que esses tapados aloprados dão à sociedade. O pior: são remunerados por isso!

Bob Pereira (Santos, SP)

Capa do livro "Meninas Sonhadoras, Mulheres Cientistas", recolhido de salas de leitura em São José dos Campos - Divulgação

Incentivo a empresas

Parabéns pela entrevista e por levantar o tema da desoneração da folha de pagamento dos trabalhadores e operários ("Se é para dar incentivos fiscais errados, melhor não ter, diz Jorge Gerdau", Mercado, 23/6). Só no Brasil mesmo para ter uma jabuticaba como essa de o governo cobrar imposto sobre o emprego.

David Lessa Chaves (Curitiba, PR)

‘Jogo do tigrinho’

Isso não vai dar em nada ("Entenda o que está por trás da enxurrada de anúncios do ‘jogo do tigrinho’ nas redes", Tec, 22/6). Vejam o exemplo do telemarketing ativo, que simplesmente destruiu a telefonia brasileira (Você ainda arrisca atender a ligações de números desconhecido?), e os órgãos reguladores nunca conseguiram impedir.

Marcelo Abreu (Pontal do Paraná, PR)

Terra inóspita

Território da especulação imobiliária, tudo ali é grana ("Operação Água Espraiada leva Berrini à beira do colapso, isola casas e falha com moradia popular", Cotidiano, 23/6). Qualquer alteração feita na região não altera uma vírgula na realidade da população. É uma ramificação forte do "mercado".

Felicio Antonio Siqueira Filho (São José do Rio Preto, SP)

Ex-Rota como vice de Nunes

O coronel da reserva não mentiu ("Abordagem policial nos Jardins tem de ser diferente da periferia, disse vice de Nunes; veja vídeo", Política, 21/6). Vimos a diferença no caso do rapaz do Porsche, que matou pai de família que estava trabalhando: o homicida foi liberado pela PM.

Carlos Eduardo de Oliveira Andrade (São Paulo, SP)

Já vemos o total despreparo quando um servidor público e especialmente membro da segurança pública fala que tem que ter distinção no tratamento do cidadão. Já fere o princípio que rege uma sociedade democrática e a Constituição, que é o princípio da isonomia.

Sam Duart (Macapá, AP)

Pesquisa sobre reciclagem

Reciclar é forma de contribuir com a vida no planeta que todo mundo pode fazer e nem é tão difícil assim ("1 em cada 3 brasileiros que diz ter coleta seletiva não separa o lixo, aponta Datafolha", Ambiente, 23/6).

Flavia Sá (Brasília, DF)

Não se trata de preguiça, desconhecimento ou falta de tempo, é falta de interesse mesmo ("Preguiça, desconhecimento e falta de tempo: por que brasileiros não separam resíduos em casa", Mercado, 23/6). Aqui em Curitiba fazemos isso há 40 anos. É cultural.

Dea Maria Kowalski (Curitiba, PR)

Dez anos da Copa no Brasil

Uma manada de elefantes brancos ("Dez anos após Copa, estádios enfrentam problemas e buscam novas fontes de renda", Esporte, 23/6). Agora o Mundial feminino é outra chance para ganhos das empreiteiras, "para adequar ao padrão Fifa".

Vital Romaneli Penha (Jacareí, SP)

Aborto e igrejas

O aborto legal não é questão das igrejas, e sim do Legislativo ("Discussão sobre criminalização do aborto passou longe das igrejas", Cotidiano, 23/6). Este deve garantir o que está na lei, e não mudar a revelia o desejo do povo. Se religião proíbe, quem não segue não é obrigado a nada.

Martha Tristão (Vitória, ES)

Milhares de mulheres fazem aborto. O estupro deve ser a causa principal. Muitas morrem por não terem acesso a condições adequadas no procedimento. Esta deveria ser a questão prioritária na discussão. Parlamentares que defendem o PL Antiaborto por Estupro têm ponto de vista bem diferente, de mulheres próximas a eles. Santa hipocrisia.

Beatriz R. Alvares (Campinas, SP)

Colunista

Elio Gaspari ("Juízes incentivam ação imprópria", Política, 23/6) comenta sobre o salário de general após se aposentar e diz que R$ 37 mil é pouco. Em que país ele vive?

Jussara H. Beltreschi (Ribeirão Preto, SP)

Questão de bateria

O futuro dos veículos elétricos depende da capacidade das baterias ("Ônibus elétrico com bateria de nióbio roda pouco, mas recarga ocorre em 10 minutos", Mercado, 23/6).

Valter Iwai (Brasília, DF)

Conservadorismo

Rodrigo Toniol ("Por que não falamos sobre os católicos?", Tendências/Debates, 23/6) fala em "conservadorismo católico", mas não percebe que a Constituição preserva e "conserva" os valores da sociedade majoritariamente cristã? A Carta Magna foi promulgada sob a proteção de Deus e preceitua, no artigo 210, p. 1º, o ensino religioso, regulamentado na modalidade confessional pelo Acordo Brasil-Santa Sé.

Edson Luiz Sampel (Londrina, PR)

Patrícia Poeta

Inteligente e discreta ("‘A verdade sempre aparece’, diz Patrícia Poeta após ser alvo de críticas", Mônica Bergamo, 23/6). Todos acertam e erram na vida. O efeito "manada" de redes sociais exige muita resiliência.

Jose Ramos Vieira (Bertioga, SP)