Podcast: como disputa na esquerda realçada por críticas a Duvivier impacta o governo

Um aspecto da discussão sobre a sucessão de Rosa Weber no Supremo Tribunal Federal extrapola os mundos jurídico e partidário e realça fraturas mais amplas na esquerda. Lula (PT) tem sido pressionado por grupos da sociedade civil a indicar uma mulher negra para a corte —numa campanha que envolve hashtags, um curta-metragem e ações fora do país.

O tema virou ponto de tensão até entre grupos que apoiam o governo. De um lado, os que enfatizam a importância de ampliar a diversidade no Supremo. De outro, quem defende que Lula priorize a escolha de alguém de confiança —como o ex-advogado dele Cristiano Zanin, nomeado em junho.

O embate reflete uma divisão na esquerda que não é nova nem exclusiva do Brasil, mas que voltou a aflorar. O campo político abarca dois grupos que se unem em uma série de pautas-chave, mas que por vezes veem suas prioridades se chocarem: a parte que se caracteriza por priorizar a defesa de pautas econômicas e a que se identifica com a defesa de direitos de mulheres, negros, populações originárias e LGBTQIA+, e do meio ambiente.

No governo Lula, o debate entre essas duas frentes apareceu também em outras decisões, como a discussão de projetos da Fazenda, a força política das pautas ambientais e a recente reforma ministerial.

O Café da Manhã desta segunda-feira (18) discute as origens históricas da divisão nas esquerdas e analisa como essa disputa no Brasil hoje impacta o governo. O podcast entrevista o colunista da Folha Celso Rocha de Barros, autor do livro "PT, uma História".

