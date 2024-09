Assinantes destacam layout e fluidez da leitura em novo formato

São Paulo

A nova versão da edição impressa da Folha foi bem recebida pela maioria dos participantes de uma pesquisa qualitativa realizada pelo Datafolha na última terça (3), três dias após a alteração para o formato berliner.

Eles ressaltaram a praticidade do formato, com um tamanho de página menor que o tradicional standard, como era a Folha, e maior do que o tabloide. Adotado pelo jornal no domingo (1) associado a um novo projeto gráfico, o berliner é o padrão mais usado pelos grandes jornais europeus, como o francês Le Monde e britânico Guardian.

Leitor participa da primeira pesquisa qualitativa sobre o novo formato da versão impressa da Folha, em 26 de agosto; segunda pesquisa aconteceu na terça, dia 3 - Bruno Santos/Folhapress

Na pesquisa, os leitores elogiaram ainda o layout das páginas, que torna a experiência da leitura mais agradável. "Parece mais moderno", disse um dos assinantes.

Também indicaram o fato de haver menos textos por página, solução que aumenta a sensação de agilidade e fluidez no acompanhamento da Folha.

A principal ressalva apontada pelos participantes é que as edições não são divididas em diversos cadernos destacáveis, o que dificulta, por exemplo, o compartilhamento da leitura.

Brasília Hoje Receba no seu email o que de mais importante acontece na capital federal Carregando...

Neste caso, o Datafolha realizou uma pesquisa qualitativa, que não tem valor estatístico, ao contrário dos levantamentos quantitativos, como os que indicam a intenção de votos em candidatos a cargos públicos. De modo geral, a qualitativa reúne um grupo reduzido de pessoas para discutir um tema com profundidade.

O instituto reuniu dois grupos, ambos formados por pessoas que assinam o jornal impresso há pelo menos três anos. Leem a Folha pelo menos cinco vezes por semana, por isso são classificadas pelo Datafolha como leitores frequentes.

Edição da Folha no formato berliner em meio a jornais europeus que adotam esse padrão - Zanone Fraissat/Folhapress

"A Folha constatou que os leitores formadores de opinião preferem a edição do jornal ao site em tempo real. Esses leitores querem que o jornal faça o serviço de separar o ‘joio do trigo’, que o jornal edite a profusão atual de notícias, selecionando o que é importante", diz Luiz Frias, publisher da Folha.

"A reforma gráfica agradou pela beleza, por oferecer mais conteúdo e por manter a personalidade da Folha. Mas a opção do berliner advém da constatação de que esse é o melhor formato para transportar a experiência da edição para o digital, que é o futuro", afirma.

Os assinantes ouvidos pelo Datafolha também citaram a resolução das imagens publicadas na nova versão, com contrastes mais nítidos e cores mais vibrantes. Chamaram a atenção ainda para a impressão das páginas, com um papel que não suja as mãos de tinta.

De acordo com esses leitores, o novo projeto deu mais visibilidade aos colunistas, um dos trunfos da Folha.

Colunas e Blogs Receba no seu email uma seleção de colunas e blogs da Folha Carregando...

A pesquisa foi feita em uma fase bastante inicial da nova versão, pondera Luciana Chong, diretora do Datafolha. De acordo com ela, pelo menos um novo levantamento de caráter qualitativo será realizado mais adiante.

Por ora, afirma Chong, é possível concluir que "os assinantes gostaram das mudanças: o formato, a diagramação, a qualidade do papel. Tudo isso foi muito valorizado. O ponto negativo mais discutido foi a falta de separação dos cadernos. Alguns gostam de ler uma parte e dão outra para alguém da família. Há também aqueles que separam o caderno para ler mais tarde".

Por outro lado, os participantes levantaram a hipótese de que a descadernização poderia estimular a leitura de mais seções do jornal.

Mesmo quando fazem críticas como essa, os leitores deixam claro que não pretendem deixar de assinar a Folha, segundo a diretora do Datafolha. "Eles reforçam que o que mais interessa é o conteúdo de qualidade."

Para esses assinantes, o novo projeto valorizou ainda seções especialmente queridas dos leitores, como os quadrinhos na Ilustrada.

Essa foi a segunda pesquisa do Datafolha realizada com esse objetivo. A primeira havia sido feita no final de agosto, antes do lançamento da nova versão.