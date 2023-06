Melhor da Internet: veja marcas vencedoras na categoria economia

São Paulo

As últimas projeções do boletim Focus apontam que nos próximos meses haverá queda no índice de inflação e na taxa básica de juros, a Selic. Ao mesmo tempo, há uma expectativa de alta para o PIB (Produto Interno Bruto). O cenário parece promissor, mas depende de medidas a serem tomadas pelo governo nos próximos meses, dizem especialistas.

Marco Antonio Rocha, professor do Instituto de Economia da Unicamp, diz que a Selic ficará alta para os padrões internacionais mesmo que seja cortada. Assim, o custo do crédito ainda deve seguir como entrave para as empresas e para as famílias.

"Para as empresas, isso atrapalha o investimento. Para as famílias, prejudica a aquisição de bens duráveis", afirma.

A perspectiva pode mudar com políticas de renegociação de dívidas, como o Desenrola, e com a reedição de programas como o Minha Casa Minha Vida e o Bolsa Família, que podem injetar recursos na economia.

A safra agrícola impulsionou o PIB do primeiro trimestre, que cresceu 1,9%, e o resultado trouxe otimismo ao mercado, mas o segundo trimestre pode ser de contração, afirma Silvia Matos, coordenadora do Boletim Macro do FGV Ibre (Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas). "Ondas de otimismo têm vida curta se não forem acompanhadas de mudanças estruturais, ou seja, de uma política fiscal para gerar sustentabilidade."

André Braz, coordenador dos índices de preços do FGV Ibre, afirma que a inflação de 2023 deve ficar distante da meta fixada pelo Conselho Monetário Nacional, de 3,25%. Para o especialista, a prioridade para o ano é a recuperação fiscal e, por isso, ainda será necessário controlar gastos e manter os juros altos para garantir a retomada de forma consistente, com equilíbrio das contas.

"Se o governo se mantém com o que arrecada, gera menos incerteza. Temos o patamar de juros mais alto do mundo, e podemos atrair investidores interessados em aproveitar isso", diz.



Site de aluguel e venda de imóveis - OLX e QuintoAndar

Portais de imóveis usam tecnologia para ajudar proprietários

Cerca de 72,9 mil imóveis residenciais foram vendidos no primeiro trimestre de 2023, segundo a Cbic (Câmara Brasileira da Indústria da Construção). O volume caiu 9,2% em relação ao mesmo período de 2022, quando 80,3 mil unidades foram comercializadas.

A elevação da taxa básica de juros dificultou o acesso a crédito para financiamento, mas o mercado também sentiu o impacto da alta dos custos de construção e do preço dos imóveis no último ano.

O cenário econômico indica o começo de um momento favorável para o setor, mas não tem efeito imediato, diz Ana Maria Castelo, coordenadora de projetos de construção do FGV Ibre. Por isso, ressalta, o orçamento para a compra de um imóvel deve ser feito a partir das taxas atuais, não baseado nas projeções otimistas.

Para agilizar a conversão de um anúncio em uma venda, a OLX Brasil investe na capacitação dos proprietários, diz Marcos Leite, diretor geral de imóveis. Na plataforma, os anunciantes recebem dicas de precificação, por exemplo, com base em informações coletadas pelo DataZAP, ferramenta própria de monitoramento de dados do mercado.

"Por sermos uma plataforma com 30 milhões de usuários, temos muita informação, e vimos que a melhor forma de usar isso é ajudando nossos clientes a ter mais sucesso."

Escolhida como melhor site de aluguel e venda de imóveis com 14% das menções na pesquisa O Melhor da Internet, a empresa mantém outros dois portais voltados ao setor: o Viva Real e o ZAP+. A liderança é dividida com o QuintoAndar, que também foi lembrado por 14% dos brasileiros ouvidos pelo Datafolha.

O QuintoAndar faz parceria com bancos para negociar as taxas de financiamento e aposta no atendimento personalizado para os proprietários com mais de cinco imóveis no portal, com suporte na administração, diz Flávia Mussalem, diretora de marketing.

A marca lançou há um ano a Rede QuintoAndar. A modalidade permite que 300 imobiliárias parceiras acessem e ofereçam os anúncios de venda aos seus clientes, mas também anunciem no site para alcançar pessoas além da região em que atuam —hoje, há cerca de 25 mil imóveis de parceiros na plataforma.

OLX Brasil

14% das menções

Fundação

2010

Sede

Rio de Janeiro

Canais digitais

Site, app e redes sociais (Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, LinkedIn e TikTok)

Usuários

92,3 milhões de visitas por mês na OLX, no ZAP+ e no Viva Real

QuintoAndar

14% das menções

Fundação

2013

Sede

São Paulo (SP)

Canais digitais

Site, app e redes sociais (YouTube, Instagram e TikTok)

Usuários

35 mil anúncios ativos de aluguel e 170 mil anúncios ativos de venda

Assessoria de investimentos - XP Investimentos

Corretora passa a oferecer seguros e previdência privada

A pesquisa "Raio-X do Investidor Brasileiro", feita pelo Datafolha para a Anbima (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais), estima que 36% da população investiu em produtos financeiros no último ano, ante 31% em 2021.

Segundo estudo da B3, os fundos de renda fixa ainda concentram o maior número de investidores —hoje, são 15,3 milhões, alta de 34% sobre o primeiro trimestre de 2022.

A expectativa de queda nos juros futuros começa a fazer com que os clientes pensem em se arriscar mais, diz Thiago Maffra, CEO da XP Investimentos. Com 19% das menções, a empresa foi a mais lembrada na pesquisa O Melhor da Internet, do Datafolha.

"Em algumas projeções, os juros de janeiro de 2025 já estão abaixo de 10%, então os clientes vão começar a migrar dos ativos de renda fixa para os que têm mais risco, como fundos de crédito privado."

Para orientar os consumidores na composição da carteira de investimentos, a XP conta com 15 mil assessores financeiros, diz Maffra. O serviço de consultoria é prestado para todos os clientes com patrimônio acima de R$ 25 mil.

"Temos muita tecnologia, mas a beleza está no mix: oferecer uma experiência incrível por meio de ferramentas que nos permitem escala, personalização e velocidade de atendimento, mas também ter suporte humano na ponta."

Outra aposta é a ampliação da gama de serviços, com o objetivo de estar mais presente na vida financeira do cliente. Além da assessoria de investimentos, a XP passou a oferecer previdência privada, crédito e seguros de vida e para automóveis, por exemplo.

XP Investimentos

19% das menções

Fundação

2001

Sede

São Paulo

Canais digitais

Site, app e redes sociais (Instagram e LinkedIn)

Usuários

3,9 milhões de clientes ativos

Serviço de manutenção residencial - Porto

Seguradora amplia cardápio de serviços 100% digitais

A Porto, que até 2022 se chamava Porto Seguro, chega a 2023 com mudanças administrativas. A transição, que será concluída em janeiro de 2024, ocorre em meio à consolidação de estratégias da companhia, que tem ampliado o uso de ferramentas tecnológicas. Um novo plano, por exemplo, chamado Residencial Essencial, tem acionamento feito 100% por canais digitais.

Jarbas Medeiros, diretor de ramos elementares da Porto, diz que a opção inclui coberturas para problemas do cotidiano, como vidros quebrados, roubo de bens e danos a terceiros. "Há ainda atendimento em casos como perda de chave ou chuveiro queimado."

Vencedora em seguro residencial, Porto tem ampliado ferramentas tecnológicas de atendimento - Eduardo Knapp/Folhapress

A aposta nesse tipo de serviço é uma das razões que levaram a Porto a vencer a categoria Serviço de Manutenção Residencial nesta edição da pesquisa O Melhor da Internet. A empresa foi lembrada por 7% dos entrevistados.

O próximo passo é ampliar o portfólio de serviços com base na agenda ESG. "Passamos a oferecer, no seguro residencial tradicional, o serviço de descarte sustentável para itens que o segurado não quer mais, como eletrônicos", afirma.

Porto

7% das menções

Fundação

1936

Sede

São Paulo

Usuários

12,3 milhões de clientes únicos, 13 mil colaboradores, 33 mil corretores parceiros e 12 mil prestadores de serviços

Canais digitais

Site, YouTube e redes sociais