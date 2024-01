Novo console, demissões e o que mais deve movimentar o noticiário de games em 2024

São Paulo

Seguindo uma curta tradição desta newsletter, começo 2024 destacando cinco assuntos que devem dominar o noticiário de games neste ano.

Visitante de feira de games em Paris testa o Nintendo Switch - Claudia Greco - 5.nov.23/Reuters

O Switch 2 vem aí?

A Nintendo jura de pés juntos que não, mas muitos especialistas e observadores do mercado de games acreditam que a empresa japonesa deve ao menos anunciar ainda neste ano o lançamento do console sucessor do Switch.

Os indícios existem:

Sites especializados afirmam que a Nintendo apresentou protótipos do novo aparelho a portas fechadas para alguns desenvolvedores na Gamescom do ano passado --a empresa nega.

A Nintendo ainda não fez anúncios de grandes games para 2024. Estaria escondendo o jogo (literalmente) para divulgar junto com o lançamento do novo console?

O assunto cruzou a fronteira do boato e alguns analistas já contabilizam o novo console em suas previsões sobre o crescimento do mercado de games em 2024, o que nos leva para o segundo assunto do ano.

As demissões vão acabar?

O ano de 2023 não foi marcado apenas por ótimos jogos, mas também por uma série de demissões em empresas de games, grandes e pequenas. Segundo estimativas conservadoras, mais de 6.000 funcionários foram atingidos pelos cortes.

Analistas creditaram a onda de demissões a um reajuste de expectativas das empresas a um patamar mais próximo da realidade atual após o crescimento acelerado da indústria durante a pandemia de Covid-19.



Há indicações de que a maré de demissões seguirá. O Embracer Group cortou no ano passado mais de 900 funcionários, segue em reestruturação e avisou que deve demitir.

Outra má notícia vem da China, que dá sinais contraditórios em relação à sua abertura para o mercado de games. O governo anunciou uma série de restrições para monetização de títulos lançados no seu território, mas, pouco depois, aprovou o lançamento de 105 jogos, indicando que o cerco pode não ser tão duro assim.

Enquanto isso, a inteligência artificial vai ganhando terreno…

E a Netflix, heim?

A plataforma de streaming segue firme e forte em sua estratégia de crescer no mercado de games. Já tem 86 jogos disponíveis (muitos deles exclusivos para dispositivos móveis, como "Grand Theft Auto Trilogy"), e o vice-presidente de games da empresa, Mike Verdu, afirmou que há mais 90 títulos em desenvolvimento para a plataforma.

Os games estão disponíveis apenas em tablets e celulares, mas a empresa vem promovendo testes nos EUA, Canadá e Reino Unido para acesso aos jogos em TVs e computadores. Caso essa iniciativa avance, um novo e poderoso ator começará a competir nesse mercado.

Uma nova era para a Microsoft?

Com a aquisição da Activision Blizzard finalizada —e o ex-CEO Bobby Kotick longe da empresa—, a Microsoft começa realmente a dar as cartas na desenvolvedora de séries como "Call of Duty", "World of Warcraft" e "Diablo".

A primeira e mais óbvia mudança deve ser a entrada de jogos no catálogo do Xbox Game Pass, serviço de assinatura de games da Microsoft. Além disso, poderemos ter também mais notícias sobre a ambiciosa iniciativa da empresa de lançar uma loja online de jogos mobile para concorrer com Apple e Google.

A Microsoft, porém, não é conhecida por tratar com esmero as franquias que adquire. Com propriedades intelectuais tão queridas sob o seu guarda-chuva, Phil Spencer e sua turma precisarão mostrar que estão em sintonia com os fãs.

Gamescom Latam vai pegar?

Com o anúncio da realização da Gamescom Latam no Brasil, o país entra de vez no calendário mundial de grandes eventos de games. Ela chega, porém, logo após a E3, uma das mais tradicionais feiras de games do mundo, anunciar o encerramento definitivo de suas atividades.

Há motivos particulares do evento americano que explicam seu encerramento, mas há também uma mudança estrutural na indústria de games. As marcas mudaram como se relacionam com o público, o que coloca em xeque a realização de grandes eventos como esses.

Além disso, fica a dúvida de como será o novo evento. Ele continuará com o espírito indie do BIG Festival, absorvido pela Gamescom Latam, ou adotará ares de megaevento e competirá com outras feiras para o público de games, como BGS e CCXP?

Bônus: Assuntos de 2023

No começo do ano passado, apontei na newsletter alguns assuntos que iriam se destacar no último ano. Vamos relembrar e ver o que aconteceu:

Jogos adiados finalmente chegam ao público: Alguns realmente chegaram e reforçaram a safra de lançamentos de 2023, uma das melhores dos últimos anos. Outros devem ficar para 2024 (e além), mas já sem a mesma expectativa (estou olhando para você "Suicide Squad").

Novela da compra da Activision Blizzard pela Microsoft chega ao fim?: Realmente chegou, mas reviravoltas ainda não estão totalmente descartadas.

O retorno da E3: O retorno não aconteceu e a E3, confirmando as previsões mais pessimistas, acabou de vez.

Lançamento do PlayStation VR2: O novo aparelho chegou, foi muito elogiado, mas, como já esperávamos, não pegou. Mais no fim do ano, ainda foi ofuscado pelo lançamento do Meta Quest 3 e o anúncio do Apple Vision Pro.

Novas formas de monetizar games: Iniciativas ligadas a NFTs e blockchain já davam sinais de desaceleração e foram substituídas pela inteligência artificial como palavra da moda na indústria de games. Mas os serviços de assinatura de games continuam firmes, fortes e em franca expansão.

Play

dica de game, novo ou antigo, para você testar

Resident Evil 4

(PC, PS 4/5, Xbox X/S, iOS)

Uma das minhas falhas ao longo do último foi não ter dado a devida atenção a esse remake da Capcom. O jogo junta o que o original tem de melhor com algumas mudanças que atualizam e tornam a experiência mais atrativa para o público atual. Mais do que isso, porém, é um jogo que ajuda a explicar para uma nova geração o que fez de "Resident Evil" uma das séries de jogos de terror de mais sucesso da atualidade.

Cena do remake de 'Resident Evil 4' - Divulgação

novidades, lançamentos, negócios e o que mais importa

A Insomniac Games, desenvolvedora da série "Marvel's Spider-Man", foi vítima de hackers, que roubaram informações sigilosas da empresa e de seus funcionários. Entre as informações vazadas após a desenvolvedora se negar a pagar os criminosos estão imagens de "Wolverine" e planos para jogos dos X-Men e "Spider-Man 3".

Em uma nota publicada nas redes sociais, a Insomniac agradeceu mensagens de apoio dos fãs e disse que todos estão "tristes e irritados" com os acontecimentos "e com o impacto emocional que isso causou na equipe de desenvolvimento". A empresa afirmou, porém, que o calendário de desenvolvimento de "Wolverine" não foi afetado.

Após a conclusão da Activision Blizzard pela Microsoft, Bobby Kotick, que foi CEO da desenvolvedora das séries "Call of Duty" e "World of Warcraft" por 32 anos, deixou a empresa. Os últimos anos do executivo na liderança da empresa foram marcados por acusações de assédio sexual e permissividade com uma cultura tóxica no ambiente de trabalho.

O hacker responsável por invadir a Rockstar Games e vazar informações de "GTA 6" foi sentenciado a internação por tempo indeterminado em um hospital psiquiátrico na Inglaterra. Com grau severo de autismo, o adolescente de 18 anos responsável pela invasão foi considerado inimputável e só ficará em liberdade após aprovação de uma equipe médica.

"Baldur's Gate 3" ganhou os prêmios de Jogo do Ano e de Trama Excepcional no Steam Awards. Esnobados em outras premiações, "Starfield" ganhou um prêmio por inovação e "Hogwarts Legacy" o de Melhor Jogo no Steam Deck. Os vencedores são escolhidos em votação dos usuários da plataforma de jogos para PC.

Download

games que serão lançados nos próximos dias e promoções que valem a pena

12.jan

"Crystal Story: Dawn of Dusk": preço não disponível (PC)

15.jan

"Legend of Grimrock": R$ 46,99 (Switch)