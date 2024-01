Conheça hotéis que proporcionam uma imersão na beleza natural do Brasil

São Paulo

A natureza brasileira, com suas florestas tropicais, serras aconchegantes, dunas e rios caudalosos, é protagonista em acomodações que prezam pelo contato com um meio ambiente cheio de vida.

No quarto capítulo da série sobre 100 hotéis incríveis no Brasil, a Folha elenca dez lugares conectados às belezas naturais, que estão espalhadas pelos cinco cantos do país.



Botanique Hotel & Spa

Botanique Hotel e Spa, em Campos do Jordão (SP) - Divulgação

Traz luxo à serra da Mantiqueira, em Campos do Jordão (SP). A construção se mistura a araucárias para criar um ambiente isolado da cidade. Nas principais acomodações, os hóspedes têm à disposição vales e montanhas marcados pela tranquilidade sonora. Complementam a experiência opções de relaxamento. Em especial, uma piscina isotônica, que imita a quantidade de sal do corpo humano, e uma sauna inspirada em florestas tropicais.

R. Elídio Gonçalves da Silva, 4.000, Campos do Jordão, SP. Tel: (12) 3662-5800. Diárias a partir de R$ 2.429 em botanique.com.br

Caiman Pantanal

Hotel Caiman, no Pantanal - Divulgação

A imersão no bioma de MS, que nasce do contato com animais, plantas e cultura pantaneira, acontece com conforto nas 18 suítes e duas vilas privativas. A imensidão verde do lado de fora dos quartos parece não ter fim. E o melhor é que a natureza não fica só no olhar, mas é sentida no corpo em atividades de canoagem, passeios a cavalo e safári. Em carros abertos, o visitante avista inúmeras espécies da região, como onças, as estrelas do passeio.

Estância Caiman S/N Zona Rural, Miranda, MS. Diárias a partir de R$ 4.273 em caiman.com.br

Cristalino Lodge

Cristalino Lodge, em MT - Divulgação

Quase na divisa entre MT e PA, o hotel fica em uma reserva particular no sul da Amazônia às margens do rio Cristalino. São 18 acomodações, todas sustentáveis, do banheiro à compostagem do lixo. Oferece conexão direta com a vida da natureza com mirantes —duas torres de 50 m de altura para admirar animais. A reserva ainda abriga 30 km de trilhas que passam por árvores nativas milenares, como castanheiras.

Margem direita do rio Cristalino, s/n, Alta Floresta, MT. Tel: (11) 93432-2121. Diárias a partir de R$ 1.950 em cristalinolodge.com.br

Fazenda das Palmas

Sala de jantar da Fazenda das Palmas, no vale do Café (RJ) - Acervo pessoal

No Vale do Café, no interior do Rio de Janeiro, não é exatamente um hotel, mas uma fazenda que hospeda pequenos grupos. A sede, um casarão colonial tradicional, é repleta de obras de arte e móveis antigos, e ainda guarda uma capela original da época e um alambique onde hoje se produz a cachaça Pindorama. Além de dormir em finíssimos enxovais italianos, quem se hospeda por lá pode remar no lago, jogar tênis, golfe e cavalgar até se perder na exuberância da propriedade.

Estr. de Palmas, 9.444, Eng. Paulo de Frontin, RJ. Instagram: @fazendadaspalmas. Diárias por casal a partir de R$1.900 em (24) 99865-6226

Grande Hotel São Pedro

Grande Hotel São Pedro - Divulgação

Para viajantes que buscam spa em águas termais, parque aquático e matas para trilha, a resposta está a 184 km da capital paulista. Com bosques e jardins projetados em 1940, o hotel em Águas de São Pedro oferece mobiliário de lazer que se espalha por 7.000 m², com trilhas de solo apto para aventureiros experientes ou novatos. Depois do esforço, as águas sulfurosas a 37º graus são opções para relaxar.

Pq. Dr. Otávio de Moura Andrade, s/n, Águas de São Pedro, SP. Tel: (19) 3482 7600. Diárias a partir de R$ 1.465 em grandehotelsenac.com.br

Hotel Canto das Águas

Vista aérea do Hotel Canto das Águas, em Lençóis na Bahia - Divulgação

É uma opção para quem quer explorar a Chapada Diamantina em Lençóis (BA). Próximo a cachoeiras, mirantes, trilhas, piscinas naturais e cavernas, é um bom ponto de partida e de retorno. Circundando a propriedade, passa o rio Lençóis, que traz uma sinfonia de águas como som ambiente. Depois de explorar a beleza do parque nacional, o hóspede ainda pode descansar em três espaços de massagem, sauna e piscina.

Av. Sr. dos Passos, 1, Centro, Lençóis, BA. Diárias a partir de R$ 380 em lencois.com.br

Ibiti Projeto

Engenho Lodge, uma das opções de hospedagem do Ibiti Projeto, em Lima Duarte (MG) - Divulgação

Eleito um dos melhores hotéis de luxo do mundo, o Ibiti fica pertinho do Parque Estadual de Ibitipoca, em MG. Dentro de uma fazenda de 6.000 hectares, oferece três diferentes experiências de acomodação: o village, para quem quer se sentir morando em uma pequena comunidade do interior; o engenho, que lembra uma fazenda tradicional; e o remote, para quem deseja ficar completamente imerso na paisagem da região.

Fazenda do Engenho s/n, Lima Duarte, MG. Instagram: @ibitiprojeto. Reservas pelo whatsapp (32) 98449-2200

La Ferme de Georges

Vista dos chalés do La Ferme de Georges, em Atins, RN - Divulgação

Localizado no povoado de Atins, nos Lençóis Maranhenses, o hotel se vale da proximidade das lagoas turquesas e dunas para atrair o seu público. São apenas 2 hectares pelos quais se espalham chalés de madeira, tijolo e palha, desenhados para aproveitar a ventilação natural. Também ajuda no frescor do espaço a sombra de cajueiros, plantados à beira da piscina. A melhor época para visitar o povoado é depois das chuvas, entre abril e janeiro.



Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses, Barreirinhas, MA. Diárias a partir de R$ 1.175 em georges.life/pt/atins

Mirante do Gavião

Mirante do Gavião, em Novo Airão (AM) - Divulgação

Em Novo Airão, a 200 km de Manaus, este hotel serve como uma base ultraconfortável e, ao mesmo tempo, totalmente sustentável, para quem visita o Parque Nacional de Anavilhanas, o segundo maior arquipélago fluvial do mundo, no Rio Negro. O hotel poarece flutuar sobre o terreno e oferece aos hóspedes, além de vários mirantes para o rio, experiências que incluem trilhas aquáticas, contemplação de animais noturnos e visitas a comunidades ribeirinhas.

Rua Francisco Cardoso, s/n, Novo Airão, AM. Diárias por casal com pensão completa a partir de R$4.570 em mirantedogaviao.com.br

Parador Cambará do Sul

Parador Cambará do Sul, na Serra Gaúcha - Divulgação

É igual acampar, só que com glamour. As opções de alojamento, elaboradas para respeitar a paisagem da Serra Gaúcha, incluem bangalôs, chalés, suítes e barracas modernas que parecem casulos. A região, uma das mais frias do país, oferece uma geografia que permite passeios de balão e trekking. Longe da poluição urbana das grandes cidades, o hotel se torna ponto de admiração das estrelas

a olho nu, com atividades de observação cobradas à parte.

Estrada do Faxinal, RS 427, Cambará do Sul, RS. Tel: (54) 3295-7575. Diárias a partir de R$ 705 em paradorcasahoteis.com.br