Com sossego e diversão, hotéis fazenda entretêm toda a família

São Paulo

Não importa a data, se o plano é fugir em busca de sossego, hotéis fazenda são uma boa opção —ainda mais se a viagem for em família.

No último capítulo da série sobre 100 hotéis incríveis no Brasil, a Folha traz dez hospedagens em fazendas com boa programação. Veja a seguir.

Cabugi

Fica em uma área preservação ambiental que, desde 1987, teve 15 mil árvores replantadas —o que trouxe de volta toda uma fauna, incluindo pássaros, lobos-guará, macacos-guariba, seriemas, raposas e quatis. Todo o hotel, incluindo o parque aquático, usa água mineral de uma fonte própria. O regime all-inclusive também inclui degustação de vinhos e atividades como pescaria e passeios a cavalo.

Rod. GO-139, Km 10, Alexânia (GO). Final de semana a partir de R$ 3.912 no hotelfazendacabugi.com.br ou no whatsapp (62) 99575-2300

Fazenda do Serrote

Entre janelões e móveis antigos, a sede dessa fazenda, construída em 1905, é decorada com grandes pinturas da artista plástica Dominique Jardy, que dão um toque tropical. O casarão da propriedade e seu entorno abrigam 23 suítes e uma praia de água doce com pedalinhos, caiaques e pescaria. Oferece cavalgadas, trilhas, piscinas aquecidas e monitoria para crianças a partir de 4 anos.

Zona rural de Santo Antônio do Aventureiro (MG), a 6km do centro da cidade. Diárias a partir de R$ 3.470 em fazendadoserrote.com.br

Fazenda do Serrote, em Santo Antônio do Aventureiro (MG) - Divulgação

Ramon

Desde 1918 em São Lourenço, uma das mais famosas estâncias hidrominerais de Minas Gerais, este hotel disputa o título de mais antigo do gênero no país. Mas hoje seu chamariz é um parque aquático aquecido, com toboáguas infantil e adulto (um deles simula queda livre), correnteza, sauna seca e a vapor. Os atrativos ao redor também encantam: dá até passear de maria-fumaça em um trem turístico que vai até a cidade vizinha.

Via Ramon, 2.000, Ramon, São Lourenço (MG). Diárias com pensão completa a partir de R$ 769 em hotelfazendaramon.com.br

Chalé do hotel fazenda Ramon, em que funciona desde 1918 em São Lourenço (MG) - Divulgação

Villa-Forte

Quase na divisa entre São Paulo e o Rio de Janeiro, essa antiga fazenda de café de 1822 se orgulha de hospedar desde o fim do século 19, quando a viagem entre as duas cidades levava dias e exigia pousos pelo caminho. Além da estrutura básica de lazer com recreação infantil, vale explorar o Parque Nacional do Itatiaia, o morro do Cruzeiro e a colônia finlandesa de Penedo.

Rod. Pres. Dutra, km 336, saída B, Engenheiro Passos, Resende (RJ). Diárias em pensão completa a partir de R$890 em villa-forte.com.br

Hotel fazenda Villa Forte, em Resende (RJ), é um dos mais antigos do gênero no país - Divulgação

Mazzaropi

Na década de 1960, o já famoso Mazzaropi (1912-1981) comprou uma fazenda em Taubaté para construir seu estúdio, onde foi gravado o clássico "Tristeza do Jeca". Desde 1986, a propriedade é um hotel fazenda cheio de atividades, com parque aquático, pedalinho, pesca, tirolesa, arvorismo, charrete, quadras, campo de futebol e até cachaçaria. Também guarda um museu sobre o ator e até a casa original do Jeca Tatu.

Estr. Mun. dos Remédios, 2.380, Taubaté (SP). Diárias com pensão completa a partir de R$ 1.350 em mazzaropi.com.br

Crianças curtem passeio de trenzinho no hotel fazenda Mazzaropi, em Taubaté (SP) - Divulgação

Dona Carolina

Construída em 1872, essa fazenda de café foi restaurada nos anos 1990, se tornando um dos hotéis mais charmosos do gênero. Entre o casarão colonial e grande área de mata atlântica que o cerca, há dezenas atividades com monitoria para todas as idades, incluindo tirolesa, caiaque e arvorismo. Os adultos ainda podem fazer diferentes tours temáticos de café e de cachaça, cavalgar no centro hípico ou só relaxar no spa.

Estr. Mun. Manoel Stefani, km 39,5 da Rod. Itatiba – Bragança Paulista, Itatiba (SP). Diárias com pensão completa a partir de R$ 1.945 em hotelfazendadonacarolina.com.br

Criança ordenha vaca na Fazenda Dona Carolina, entre Itatiba e Bragança Paulista (SP) - Rodrigo Moraes/Divulgação

Capoava

Com um casarão-sede construíudo em taipa de pilão nos anos 1750 e edificações erguidas pelos colonos italianos no final do século 19, essa fazenda está entre as hospedarias mais antigas do Brasil. No início dos anos 2000, ela foi adquirida pelo casal Neca Setúbal e Paulo Almeida Prado, que a transformaram em um hotel com chalés, boa gastronomia e até um museu que documenta a história dos ciclos produtivos da fazenda e do estado de São Paulo.

Rod. Dom Gabriel Paulino Bueno Couto, km 89,9, Bairro Pedregulho, Itu (SP). Diárias em pensão completa a partir de R$ 2.300 fazendacapoava.com.br

Fazenda Capoava, em Itu (SP) - Divulgação

Fasano Boa Vista

Aos que prefere uma versão mais contemporânea do conceito de hotel fazenda, essa é uma boa pedida. Ele tem várias acomodações, como apartamentos de 60 m² e suítes de 180 m² com dois quartos —todos com assinatura de Isay Weinfeld, vista panorâmica da fazenda e o tradicional requinte do grupo Fasano. Oferece piscina, spa, campos de golfe, atividades equestres, piqueniques, kids club e academia.

Rod. Castello Branco, Km 102,5, Boa Vista, Porto Feliz (SP). Diárias a partir de R$ 3.450 em fasano.com.br

Lobby do hotel Fasano Boa Vista, em Porto Feliz (SP) - Divulgação

Hotel Pampas

Opera em um antigo seminário gaúcho que virou hospedagem. Mas a transformação que lhe dá fama, de fato, é a das pipas de vinho que no passado armazenavam 105 mil litros cada da bebida produzida na propriedade, mas hoje funcionam como acomodação. Todas em carvalho, elas têm três andares: uma sala com cozinha no térreo, o quarto no segundo e um mirante para o Vale do Caracol no terceiro.

Av. Don Luiz Guanella, 1.561 - São José, Canela (RS). Diárias nas cabanas a partir de R$ 283 em hoteispampas.com.br

Pipas de vinho centenárias transformadas em acomodações no hotel Pampas, em Canela (RS) - Divulgação

Estribo Hotel Estância

Este hotel se destaca pela diversidade de atividades, que inclui cavalgadas noturnas, visitas ao centro de treinamento de cavalos crioulos, pastoreio com cães border collie, demonstrações de cutelaria e falcoaria e um fogo de chão acompanhado de marshmellow e chimarrão no fim de tarde. Há três espaços gastronômicos —um deles, o Pulperia da Estância, tem shows de música do Rio Grande do Sul todas as noites após o jantar.

Estr. João Vergílio da Silva, 4.029, Canto dos Guilhermes, Santo Antônio da Patrulha (RS). Diárias a partir de R$ 1.364 em estribohotelestancia.com.br