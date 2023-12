Hotéis-vinícola proporcionam imersão na cultura do vinho

São Paulo (SP)

O enoturismo é uma das grandes potências da hotelaria brasileira. É uma boa maneira diversificar a receita das vinícolas, e também uma ótima oportunidade para os amantes do vinho conhecerem de perto o processo de produção da bebida.

No segundo capítulo da série sobre 100 hotéis incríveis no Brasil, a Folha elenca dez vinícolas que também hospedam seus visitantes. A maioria delas fica no Sul, que concentra a maior produção de vinhos do país, mas há opções no Sudeste e até no Centro-Oeste. Veja a seguir.



Villa Triacca Eco Pousada

Criada por colonos italianos que migraram do Sul para o Planalto Central nos anos 1970, é uma das poucas opções do gênero fora do eixo Sul-Sudeste. Com 23 suítes, wine bar e spa, a propriedade mantém seis hectares de vinhedos, que produzem nove diferentes castas de uvas e podem ser visitados toda semana —com degustação, é claro.

Rod. BR-251, Km 6,5, PAD/DF, Brasília, DF. Diárias a partir de R$ 1.100 em villatriacca.com.br

Pousada Famiglia Barthô

Cave Barthô, wine bar da Pousada Famiglia Barthô, aberto também para não hóspedes - Divulgação

A menos de 200 km de São Paulo, fica em uma fazenda de café centenária que foi cenário da novela "Terra Nostra". Em 2019, a propriedade ganhou seu primeiro vinhedo, de uvas syrah, que três anos depois rendeu a primeira safra. Este e outros 70 rótulos de 12 vinícolas da região podem ser degustados no Cave Barthô, wine bar aberto para não hóspedes. Mas quem dorme por lá pode fazer visitas guiadas ao vinhedo, ao cafezal e aos três museus que contam a história do local.

Rod. ESP-020, Km 4, Espírito Santo do Pinhal, SP. Diárias a partir de R$ 1.410 em pousadafamigliabartho.com

Vinícola Vale do Vinho

Crianças participam da pisa das uvas no Vale do Vinho, em Cunha (SP) - Divulgação

Em Cunha, eleita a cidade mais acolhedora do estado de São Paulo, essa vinícola oferece chalés com lareira e vista para as montanhas, cursos de degustação e harmonização e também dá a possibilidade de acompanhar as pisas das uvas, que acontece uma vez por ano. Nelas, os hóspedes têm a oportunidade de ajudar na produção, amassando as uvas com os pés. A próxima está marcada para o dia 3 de fevereiro, num evento que inclui almoço italiano e degustação de vinhos.

Estrada das Cachoeiras, Km 1,5, Cunha, SP. Diárias a partir de R$ 850 no WhatsApp (12) 99119-8882. Instagram @vinicolavaledovinho

Hotel e Vinícola Família Davo

Hotel e Vinícola Família Davo, em Ribeirão Branco, a 290 km de São Paulo - Divulgação

A 290 km de São Paulo, o local atrai quem gosta de turismo rural. Durante a estadia, visitantes conhecem todo o processo de produçao dos vinhos da casa, feitos em pequena escala. Atividade semelhante acontece com o azeite, também produzido no espaço de 680 hectares. Além de passeios em pomares de pêssego, ameixa e maçã, o hóspede encontra trilhas com lagos e cachoeiras.

Estrada Municipal de Ribeirão Branco, Ribeirão Branco, SP. Tel. (11) 4496-1414. Diárias a partir de R$ 1.950 em hotelevinicoladavo.com.br

Pousada Fazenda Bom Retiro

Pousada Fazenda Bom Retiro (SC), onde fica a Vinícola Thera - Divulgação

Com vinhedos de 20 anos, o hotel fica a 145 km de Florianópolis. São 18 suítes com vista para montanhas e parreiras. Dentre as experiências exclusivas aos hóspedes, está o passeio pela vinícola Thera, na mesma propriedade, que combina contação de história do local com prova de vinhos brancos, tintos, rosés e espumantes, com harmonização. Também é possível passear de bicicleta ou a cavalo pelos 800 hectares da fazenda.

SC-110, Km 355, Bom Retiro, SC. Diárias a partir de R$ 1.990 em fazendabomretiro.com.br

Casacorba Vinhos

Cabana Venezia, na vinícola Casacorba, tem dois andares com uma suíte em cada, sauna, hidromassagem e lareira a lenha - Divulgação

Na Serra Gaúcha, oferece aos hóspedes cabanas de inspiração italiana. Os 700 metros de altitude do local garantem um clima ameno perfeito para a produção de uvas, azeitonas e cana-de-açúcar —plantações que podem ser visitadas pelos hóspedes. Ainda dá para curtir um passeio de balsa, pago à parte, que atravessa o rio das Antas.

Linha Blesmann, 318, Nova Roma do Sul, RS. Diárias a partir de R$ 1.990 em casacorba.com.br

Spa do Vinho

Área externa do Spa do Vinho, hotel na região de Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul - Divulgação

O próprio nome já entrega: o hotel investe em serviços de cuidado e bem-estar. No spa da casa são oferecidas 25 terapias, muitas com linha própria de cosméticos feitos com óleo de semente de uva. Na mesma seara de relaxamento, o local oferece experiência de degustação de vinhos durante o pôr-do-sol —paga à parte. Para os mais aventureiros, a recomendação é o passeio de quadriciclo pelos vinhedos.

Rodovia RS-444, Km 21, Bento Gonçalves, RS. Diárias a partir de R$ 885 em spadovinhovaledosvinhedos.com.br

Pousadas Casa Valdulga

Área externa de uma das seis pousadas do complexo Casa Valduga, em Bento Gonçalves (RS) - Divulgação

No Vale dos Vinhedos desde 1875, essa vinícola foi uma das primeiras a explorar o enoturismo na região, já em 1992. Hoje, o complexo conta com seis diferentes pousadas e oferece todo um leque de experiências, que incluem visitas guiadas, cursos, diferentes tipos de degustações e até uma experiência em que os visitantes podem criar os seus próprios rótulos.

Via Trento, 2.355, Bento Gonçalves, RS. Diárias a partir de R$ 850 pelo WhatsApp (54) 99269-2228

Vinícola Terragnolo

Vinícola Terragnolo, no Vale dos Vinhedos, têm suítes com nomes que homenageiam as principais variedades de uvas - Divulgação

Com cinco suítes que levam nomes de uvas, essa vinícola e pousada é uma opção mais singela e familiar para conhecer o Vale dos Vinhedos. Além de vinhos, que podem ser provados em três diferentes tipos de degustação, a propriedade também produz suco de uva integral e diferentes sabores de geleias. Em breve, oferecerá também visitas guiadas pelos vinhedos e um wine bar com spa.

Via Trento, 1.458, Bento Gonçalves, RS. WhatsApp (54) 3453-1103. Diárias a partir de R$ 590 em terragnolo.com.br

Vinícola Peculiare

Suíte da vinícola Peculiare, com hidromassagem e vista para o jardim - Divulgação

A pousada fica dentro da vinícola Peculiare, em Bento Gonçalves (RS). Fundada em 2019, o espaço mergulha na cultura de vinho da região, de herença italiana. As opções de quartos variam, com versões que incluem até hidromassagem privativa. Outro destaque do local é o restaurante Osteria del Valle, que se inspira nos pratos da Itália, com menu-degustação ou opções à la carte. Quem visita também pode levar para casa produtos como sucos de uva, vinhos tintos, rosés e espumantes.

Linha Leopoldina, Km 6, Bento Gonçalves, RS. Diárias a partir de R$ 739 em peculiare.com.br/pousada