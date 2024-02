Hotéis para ir a dois apostam em experiências e privacidade

São Paulo

Enquanto alguns hotéis são o ponto de encontro da galera descolada ou das famílias com crianças, há aqueles que são mais adequados para visitar apenas na companhia de quem se ama.

No nono capítulo da série sobre 100 hotéis incríveis no Brasil, a Folha lista dez opções de hospedagens que proporcionam bons momentos a dois aos seus hóspedes.



Nannai Solar dos Ventos

Todos os oito bangalôs deste hotel oferecem uma vista cinematográfica para a praia do Sueste, um berçário de tubarões longe da parte de maior movimento em Fernando de Noronha. O mergulho em uma das paisagens mais bonitas da ilha geralmente é proibido, restando então a contemplação —que para os hóspedes começa já no quarto, ao abrir os olhos pela manhã. O Solar dos Ventos é uma tradicional pousada a 300 metros da praia e que ganhou uma repaginada luxuosa da marca Nannai em 2020.

Rod. BR-363, Vila do Sueste, Fernando de Noronha (PE). Diárias a partir de R$ 3.900 em nannai.com.br

Toca da Coruja

Em meio ao agito do centrinho de Pipa, no Rio Grande do Norte, uma ruazinha de paralelepípedo leva a uma reserva de 25 mil m² de mata atlântica preservada. É lá, onde não se ouve mais o burburinho da rua, que fica este charmoso hotel de ares coloniais, com quartos cercados de janelões e cheios de móveis de época. No enorme jardim natural que cerca as acomodações há três piscinas (uma semi-olímpica), sempre servidas pelo bar do hotel, que ajudam a refrescar os hóspedes. Isso sem falar no spa e no restaurante de culinária regional brasileira.

Av. Baía dos Golfinhos, 464, Praia da Pipa (RN). Diárias a partir de R$ 1.300 em tocadacoruja.com.br

Acomodação da pousada Toca da Coruja, em Pipa, no Rio Grande do Norte - Divulgação

Refúgio na Serra

Em Mucugê, uma das portas de entrada para a Chapada Diamantina, as varandas e janelas horizontais parecem trazer a vista da serra do Sincorá para dentro dos quartos deste hotel, delicadamente decorado com pedras, palha e madeira. Do lado de fora, os hóspedes conseguem aproveitar bons momentos a dois no restaurante, todo envidraçado e com um deque à sombra de um lindo flamboyant, em uma fogueira de pedra ou em um piquenique na cachoeira.

Rua Caetité, 40A, Centro Histórico, Mucugê (BA). Diárias a partir de R$ 1.300 em refugionaserra.com.br

Restaurante Paraguassu, no hotel Refugio na Serra, em Mucugê, na Chapada Diamantina - Divulgação

Barracuda Hotel e Villas

Em 2004, um grupo de amigos brasileiros e suecos aportaram em Itacaré e, apaixonados pelo lugar, decidiram ficar. A partir daí, ergueram este hotel com 17 suítes, restaurante, rooftop bar e serviços de spa, além de sete villas, que mais parecem mansões de vidro e madeira —tudo elegantemente decorado com texturas naturais, como palha de dendê. Para explorar o entorno, o Barracuda oferece experiências de surfe, pesca oceânica e passeios de barco com nativos que levam a pontos secretos da região.

Rua Pedro Longo, 600, Pituba, Itacaré (BA). Diárias a partir de R$ 2.640 em thebarracuda.com.br

Vista de um dos quartos do Barracuda Hotel, em Itacaré (BA) - Divulgação

Mama Ruísa

Com uma extensa coleção de móveis brasileiros das décadas de 1950 e 1960, o proprietário deste casarão colonial em Santa Teresa, no Rio de Janeiro, decidiu transformá-lo em um hotel boutique de apenas sete quartos. Por lá, os traços de designers como Sérgio Rodrigues, Tenreiro e Fasanello fazem companhia às vistas naturais da capital fluminense. Toda a propriedade é cercada por um jardim tropical que permite apreciar cada detalhe do hotel com um tanto de calmaria.

Rua Santa Cristina, 132, Santa Teresa, Rio de Janeiro (RJ). Diárias a partir de R$ 1.700 em mamaruisa.com

Acomodação do Mama Ruisa, hotel boutique repleto de móveis brasileiros modernistas em Santa Teresa, no Rio de Janeiro - Divulgação

Lush

Sim, tecnicamente é um motel. Mas o que o traz a uma lista de hotéis é justamente o fato de que ele evita todos os clichês daquele tipo de empreendimento. Com dois andares, a Casa Lush, a acomodação premium do Lush Ipiranga, oferece uma espaçosa cama de casal, hidromassagem, sauna e uma piscina aquecida de proporções generosas que pode ser curtida ao ar livre se os hóspedes optarem por usar o teto retrátil do quarto. O serviço de quarto é assinado por um chef, Luiz Gustavo Moraes, que oferece pratos como moqueca de camarão e steak tartare com chips de batata-doce.

Av. do Estado, 6.600, Ipiranga, São Paulo (SP). Instagram: @lushmotel. Diárias a partir de R$1.200 em lushmotel.com.br

Café da manhã na cama do Lush Motel, evita todos os clichês desse tipo de lugar investindo em gastronomia e experiências - Divulgação

Ponta dos Ganchos

Na pequena Governador Celso Ramos, este hotel já figurou em listas dos melhores do mundo. Não só pela estrutura, que inclui bangalôs espaçosos com piscinas privativas com vista para o mar, mas também pelo seu serviço elogiado. Os que conseguem se desprender do conforto do quartos podem ainda curtir um spa com tratamentos da marca francesa Sisley e uma série de experiências como passeios de lancha, helicóptero, mergulho e jantares especiais no barco, na praia ou em um cantinho dedicado (também com vista para o mar) que recebe apenas um casal por noite.

R. Elpidio Alves do Nascimento, 104, Ganchos de Fora, Gov. Celso Ramos (SC). Diárias a partir de R$ 3.410 em pontadosganchos.com.br

Acomodação do hotel Ponta dos Ganchos, em Governador Celso Ramos (RS) - Divulgação

Fuso Concept Hotel

O primeiro hotel boutique de Florianópolis tem 13 bangalôs que mesclam concreto, vidro, aço e madeira com mobiliário assinado por designers estrelados. Todos os quartos contam com piscinas e dois chuveiros, que permitem aos casais, com toda privacidade, tomarem banho juntos de olho na natureza. Enquanto o café da manhã é cheio de opções à la carte, à noite é possível optar pelo Mar

à Vista, jantar exclusivo servido no terraço, sob a luz da lua e de uma fogueira acesa especialmente para a ocasião. Leia mais aqui.

Serv. José Cardoso de Oliveira, 633, Jurerê, Florianópolis (SC). Instagram: @fusohotel. Diárias a partir de R$3.600 em fusohotel.com.br

Morada dos Canyons

Na Serra do Faxinal, uma estrada cênica que liga Cambará do Sul à parte alta dos cânions que dividem Santa Catarina e Rio Grande do Sul, esse conjunto de 11 acomodações em pedra, madeira e vidro proporciona aos seus hóspedes vistas que valeriam horas de trilhas para serem apreciadas na totalidade —mas estão logo ali, na janela do chalé. As experiências românticas incluem decorações especiais com velas e pétalas de rosas, chocolates e espumantes servidos no quarto e massagens.

SC 290, km 28, Serra do Faxinal, Praia Grande (SC). Diárias a partir de R$ 415 em moradadoscanyons.com

Spa do hotel Morada do Canyons, com janelas do chão ao teto que privilegiam a vista para os cânions na divisa entre Santa Catarina e Rio Grande do Sul - Divulgação

Castelo Saint Andrews

Quem sonha em ter seus dias de realeza precisa se hospedar neste hotel inspirado nos castelos da Escócia. No centro de Gramado, ele tem quartos com vista para o vale do Quilombo, além de um serviço totalmente personalizado e de um agitado calendário de experiências que inclui um Carnaval veneziano, festivais gastronômicos, de vinhos e espumantes. Recentemente, inaugurou um pub que serve uma boa variedade de uísques escocêses.

R. das Flôres, 171, Vale do Bosque, Gramado (RS). Diárias a partir de R$ 1.900 em saintandrews.com.br