São Paulo

O segredo do sucesso do Site dos Menes é a comunidade que se formou em torno de um jeito muito específico de fazer humor. É o que diz Thiago Schwartz, 38, um dos criadores e administradores da página.

A ideia de fazer memes "fora do convencional" surgiu em 2011, quando as páginas de humor ainda eram dedicadas aos bonequinhos ‘trollface’, o que pode ser considerado praticamente uma pintura rupestre dos memes da atualidade. Cansados de ver páginas fazendo conteúdos do tipo, um amigo sugeriu fazer "uma página de memes que não são memes", conta Thiago ao #Hashtag.

"Daí eu achei a ideia engraçada, fui lá e fiz uma figurinha que não tinha nada, não tinha nenhum nexo, assim como tudo na página. E, assim, nasceu o Site do Menes", relembra.

Com imagens que quebram a expectativa sobre qual será a piada, o Site viralizou. Por exemplo, uma publicação mostra Bennedict Cumberbatch caracterizado como Doutor Estranho, personagem da Marvel. Na imagem ele diz "Pessoas desaparecendo do nada? Isso parece sintoma de virose!", e a legenda da publicação explica: "Novo mene: o Doutor Normal".

Plano JK? Nada disso. O Brasil vai crescer 50 anos em exatamente cinco décadas.

"Em oposição ao Darwinismo Social".

O trabalho de levar esse humor diferenciado nunca foi individual. Inúmeras pessoas já passaram pela administração da página e criação de conteúdo ao longo desses 12 anos de atividade. O segredo para manter o Site em funcionamento há mais de uma década, segundo Thiago, é poder contar com o conteúdo feito por fãs.

"Assim que surgiu a função de grupos no Facebook, criamos um grupo para o Menes, o que nos deu uma popularidade maior. Nós tínhamos um pouco mais de 200 mil curtidas e, depois desse da criação do grupo, alcançamos mais de um milhão", conta.

Parte desse público ficou para trás com a migração em massa de usuários para outras plataformas, como o Instagram e TikTok. Enquanto a página do Site dos Menes soma mais de um milhão de seguidores no Facebook, no Instagram acumula pouco mais de 16 mil seguidores. A diminuição nos números não foi problema, segundo Schwartz.

"A gente não tem uma uma proposta de monetização, uma proposta de aumentar a página para depois ganhar lucro em cima. A gente foi fazendo de forma orgânica, fomos postando aquilo que a gente achava legal", explica.

A equipe de número indefinido de pessoas –entre os criadores e os administradores do grupo no Facebook – sempre teve a página como um projeto secundário e preferiu seguir fazendo os ‘menes’ como no começo a monetizar a página. "Claro que se se vier alguma coisa, casar com aquilo que a gente se propõe e já faz, nós fazemos. Mas a prioridade sempre é manter aquilo que nos levou até onde estamos hoje", diz.

Administrador de uma das páginas de humor mais longevas da internet, Thiago diz acreditar que o meme é uma ferramenta de comunicação potente. "O meme tem uma capacidade de multiplicação muito maior do que uma imagem séria, então quem entender isso da melhor maneira, no humor, na política, na publicidade, vai ter uma vantagem em relação aos outros", opina.

E para quem quiser se arriscar a ser um ‘memeiro’, Thiago dá uma dica: "A nossa proposta talvez não seja a mais vantajosa, a que dê mais retorno imediato, mas o que funcionou com a gente e usamos até hoje é: tente ser original e fazer alguma coisa diferente dos outros."