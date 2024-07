Brasília

No inverno, muitas vezes, é necessário mudar a forma como estamos acostumados a cuidar das plantas.

A seguir, veja as orientações de Juliano Borin, curador do Jardim Botânico do Instituto Inhotim, em Brumadinho (MG).

Suculentas não devem ser molhadas em excesso; no inverno, espace mais as regas - Karime Xavier/Folhapress

Rega

Com a temperatura mais baixa, o metabolismo da planta diminui. "Ela entra num período mais lento, vai mais devagarzinho. Então, ela precisa de menos água, não vai crescer, não vai produzir tantas folhas, não vai absorver tanto carbono quanto ela absorveria no verão", afirma Borin.

Assim, no frio, é necessário diminuir a frequência de regas —em geral, pela metade. Se no verão você costuma molhar duas vezes por semana, no inverno, provavelmente vai precisar fazer isso apenas uma vez.

Mas é sempre importante observar a planta. Uma dica é enfiar o dedo na terra antes de molhar. Se ela ainda estiver úmida, é melhor esperar.

Outra recomendação é regar pela manhã, aproveitando que a temperatura vai subir um pouco ao longo do dia. Evite molhar à noite, porque a planta não vai conseguir absorver e a água vai ficar acumulada na raiz.

Luminosidade

Com a variação da luz, principalmente nas regiões mais ao sul do país, é possível que, no inverno, alguns lugares da casa que antes recebiam sol ou bastante claridade agora fiquem mais escuros. Por isso, talvez seja preciso levar a planta para um local mais iluminado.

Lembre-se: mesmo as espécies que são consideradas de sombra, indicadas para ambientes internos, precisam receber muita luminosidade natural.

Umidade

Em muitos lugares do país, o inverno é um período mais seco. Assim, plantas típicas de regiões úmidas vão sofrer mais nesse período, como, por exemplo, a palmeira-ráfis, a costela-de-adão, os antúrios e os filodendros.

Se você perceber que a pontinha das folhas está começando a secar, vale borrifá-las com água (uma ou duas vezes por semana). Antes disso, deixe a água descansando em um recipiente sem tampa de um dia para o outro, para que o cloro e flúor evaporem.

Ou, se você tiver costume de usar o umidificador em ar em casa para amenizar os efeitos do tempo seco, isso também vai ajudar as plantinhas.

O especialista não recomenda cortar a parte queimada das folhas, porque faz com que a planta gaste mais energia para cicatrizar aquele machucado.

É preciso borrifar águas nas folhas da palmeira-ráfis para que suas pontas não fiquem queimadas - Danilo Verpa/Folhapress

Adubação

Com a planta com o metabolismo mais lento, não é a melhor hora para adubá-la. O momento ideal para voltar a fazer a adubação é no início da primavera, quando a temperatura estará mais alta e haverá mais luz e chuvas, e assim os nutrientes vão estar disponíveis no solo para a planta crescer.

Solo

Mas o inverno é, sim, um bom período para afofar a terra dos vasos, aumentando sua oxigenação e preparando-a para receber o adubo mais para frente. Com um garfo de jardinagem com dentes finos ou até mesmo um hashi (palitinho), faça buracos e remexa o substrato com cuidado.

Nesse momento, uma dica é adicionar um pouco de carvão de churrasco (não usado) ao solo. Quebre-o em pequenos pedacinhos, coloque uma camada fina por cima do vaso e, aos poucos, incorpore-o à terra. É uma opção barata que ajuda a equilibrar o substrato, explica Borin.

Poda

Nessa época do ano, também é possível fazer podas, afirma o especialista. "A planta está em um período de menor crescimento. Você pode cortar, por exemplo, o que está doente ou torto", sugere.

Fungos

Durante a estação, há maior probabilidade do surgimento de fungos nas plantas, uma vez que a terra tende a ficar mais úmida por causa da baixa evaporação.

Além de ter mais atenção à rega, uma opção é borrifar em toda a planta produtos à base de enxofre e cobre, tanto para prevenção quanto para o controle de fungos —exceto em bromélias, que não toleram o uso de cobre. Os produtos podem ser encontrados em lojas de jardinagem e aplicados uma vez por mês.