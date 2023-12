"Não é fácil ser assinante da Folha, precisa ser persistente."

"Na posse de Fernando Haddad só foram ouvidos economistas de bancos e operadores do mercado." "Insistir na expressão ‘PEC da gastança’ é tão idiossincrático quanto bolsonaristas qualificando o veículo de ‘Foice de S.Paulo’." "É cristalina a diferença de tratamento mostrada nos editoriais na comparação das políticas econômicas de Haddad e Paulo Guedes." "Incomoda que, toda vez que há um êxito da política econômica, o jogral de economistas de direita que a Folha publica vem proclamar que foi, como diz hoje um deles, fruto de ‘circunstâncias’."

"Por que a omissão de denominar o verdadeiro espectro dos terroristas? Bolsonaristas." "Como seria a cobertura se o acampamento não fosse verde e amarelo? Se fosse um acampamento financiado pelo MST?" "Peço que a Folha tenha consciência desta vez (não teve com o impeachment e a Lava Jato, por exemplo) e meça o preço de destroçar um governo democrático. Sabemos o que passamos nesses quatro anos, e domingo vimos aonde as coisas podem chegar." "A Folha pode ser imparcial, e é bom que seja. Mas, em certos momentos da história —como o atual, em que por pouco não tivemos uma ruptura institucional—, é preciso se posicionar claramente."

"Embora as opiniões, nas colunas, sejam de inteira responsabilidade do colunista, eu não deixaria um bolsonarista escrever uma coluna no meu jornal. Questão de opinião também." "A Folha vai ser uma Jovem Pan discreta?"

"Que horror essa foto! Parece o Lula levando um tiro! Para que publicar isso? Vai dizer que é arte?" "Imagem violenta e perigosa, criando desinformação e alimentando tempos de violência política e ataques à democracia." "Meus amigos bolsonaristas amaram a foto, teve gente que fez tela do celular. Se eles gostaram é porque não é certo." "Por fim, a foto transformou-se em fato."

"Como se o jornal tivesse ficado com um cacoete, daquilo que teria sido seu ‘estilo’, e esquecendo a realidade com a qual trabalha, no presente. Com o país, a cidade, o povo, que aqui vive. Parece perdido."

"Este jornal se transformou num quartel-general da esquerda e principalmente do ativismo feminino." "Onde estava a Folha que não publicou fotos dos ianomâmis em setembro, outubro, novembro?" "A Folha de S.Paulo, que eu leio desde criança, está promovendo proselitismo religioso até mesmo para crianças." "Está excessivo o espaço que a Folha dedica a temas de raça, gênero e desigualdade." "Não creio que seja uma boa ideia colocar na Primeira Página de um jornal deste porte dois homens se beijando."

"Sei que vocês já não defendem mais o livre direito de expressão e dão voz somente aos esquerdistas." "A Folha além de de direita está ficando brega?" "Como explica o fato de todos os colunistas do jornal terem o viés canhoto?" "A Folha está se ‘endireitando’ de vez? A troca de colunistas me preocupa."

"Em uma futura nova edição do Manual da Redação deveria constar: é proibido noticiar que Datena será candidato a qualquer cargo." "Aliás, tudo o que o governador Tarcísio faz, aos olhos da Folha, é lindo, acertado e correto. O jornal já está em campanha?"

"Mandei esta mensagem ao ombudsman porque tinha certeza de que minha carta não seria publicada e, sim, censurada." "Basta ler qualquer texto envolvendo Santa Catarina. Os comentários sempre são na mesma linha de ofensa a nosso estado e nossos habitantes."

"Tudo o que vejo são opiniões. Isso eu também tenho. Gostaria de esclarecimentos, fatos, análise, reportagem. Se quiserem a minha opinião, eu mando e não cobro nada."

"Não foi o ‘petista’ que viajou a Portugal, foi o presidente da República." "Eu quero assinar um jornal independente, não um panfleto contra o governo." "O fato é que, desde a posse de Lula, todas as medidas presidenciais aprovadas pelo jornal têm sido acompanhadas, quando publicadas, por um ‘mas’ que lhes diminui o valor. Fiz uma lista."

"Lamentável a decisão deste jornal, não de agora, de não cobrir o esporte nacional." "Lamentável a atitude da Folha de suspender a possibilidade dos assinantes de baixar ou imprimir páginas da Edição Folha Digital." "Entendo que são tempos difíceis para o jornalismo, sobretudo para o impresso, mas preciso expressar a falta absurda que faz o Guia nas minhas sextas-feiras." "A Folha deve estar faturando alto para dispensar um jornalista como Reinaldo Azevedo."

"Talvez seja necessário tirar o ar condicionado da Redação para que matérias sobre crise climática surjam." "O entregador acertou meu vaso de flor."

"Pelas minhas contas, foram nada menos do que 80 textos opinativos publicados nestas três semanas, 47 ‘equilibrados’, 29 com viés pró-Israel e 4 com viés pró-palestinos."

Que os tantos equilíbrios encontrem o meio em 2024. A coluna volta em 21 de janeiro.