O Museu da Língua Portuguesa fará uma exposição em Paris. Uma versão itinerante de "Nhe’ẽ Porã: Memória e Transformação" será apresentada no Hall Ségur da sede da Unesco, na capital francesa, entre os dias 13 e 26 de março.

A mostra, que tem curadoria de Daiara Tukano e é produzida pelo espaço cultural, faz um mergulho na diversidade das línguas indígenas no Brasil.

A exposição em Paris tem patrocínio do Instituto Guimarães Rosa, do Ministério das Relações Exteriores, da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil), do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços e do Instituto Cultural Vale.

SOB NOVA DIREÇÃO

O presidente da Apesp (Associação dos Procuradores do Estado de São Paulo), José Luiz Souza de Moraes, recebeu convidados como a advogada Gabriela Araujo e o deputado estadual paulista Emidio de Souza (PT) na festa que celebrou a posse da nova diretoria da entidade, realizada em São Paulo, na semana passada. A procuradora-geral do estado de São Paulo, Inês Coimbra, esteve lá. A presidente da OAB-SP, Patricia Vanzolini, também participou.