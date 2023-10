Aliados de Jair Bolsonaro (PL) veem um esforço do relator das ações contra ele no TSE, Benedito Gonçalves, de liberar rapidamente o maior número de processos até novembro, quando deixará a corte.

Ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) é alvo de ações no TSE - Getty Images

As ações questionam lives feitas por Bolsonaro durante a campanha do ano passado e um ato no Palácio do Planalto em que recebeu apoio de cantores sertanejos e governadores.

Uma delas, a AIJE 0600828-69, foi liberada antes que houvesse encerramento de instrução e alegações finais da defesa.

Ao todo, Bolsonaro é alvo de 17 ações no TSE, sob acusação de que cometeu abuso de poder político ao usar estruturas da Presidência em atos que eram de campanha.

Bolsonaro já perdeu os direitos políticos em um julgamento anterior, por ter promovido reunião com embaixadores em que lançou dúvidas sobre as urnas eletrônicas.