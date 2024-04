São Paulo

A gestão Ricardo Nunes (MDB) solicitou internamente a realização de uma avaliação do valor do terreno de 11 mil metros quadrados no centro de São Paulo onde pode ser construído o Parque Municipal do Rio Bixiga.

O espaço é objeto de disputa por mais de quatro décadas entre o Teatro Oficina e o grupo de empresas do apresentador de TV Silvio Santos.

Como revelou o Painel, o Grupo Silvio Santos enviou à Prefeitura de São Paulo um ofício em que diz que está disposto a aceitar uma proposta de cerca de R$ 80 milhões pela venda do terreno.

Croqui mostra estudo preliminar para o Parque do Rio Bixiga - Divulgação

A apresentação de uma proposta com valor específico representou evolução nas tratativas, já que o Grupo Silvio Santos sempre insistiu em seu propósito de desenvolver um empreendimento imobiliário no local.

A gestão municipal pediu a avaliação do valor do terreno por especialistas da prefeitura para determinar se a proposta da empresa está dentro dos valores do mercado ou não e para fundamentar uma provável contraproposta.

Em março, a Justiça de São Paulo homologou um acordo de R$ 1 bilhão firmado entre o Ministério Público, a prefeitura e a Uninove (Universidade Nove de Julho) segundo o qual R$ 51 milhões seriam utilizados para a compra desse terreno.

A implantação do parque era um sonho do diretor José Celso Martinez Corrêa, o Zé Celso, fundador do Teatro Oficina que morreu em julho de 2023.

Com o apoio de intelectuais, artistas e políticos, o empreendimento imobiliário do dono do SBT foi barrado na Justiça e em órgãos de preservação do patrimônio.

Entidades da sociedade civil, como a Appit (Associação do Proprietários e Protetores de Imóveis Tombados) e a Samorcc (Sociedade de Amigos e Moradores do Cerqueira César), também encamparam a luta pela instalação do parque.