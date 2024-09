Há tempos, o conceito de sucesso empresarial vem se transformando. Se antes o êxito de uma empresa era medido exclusivamente pelo lucro, hoje a cifra em azul (ou em vermelho) da última linha do balanço está longe de cravar que um negócio vai bem.

O mundo mudou, e, com ele, os parâmetros para avaliar o desempenho de um empreendimento. O verdadeiro sucesso vai muito além do resultado financeiro.

Bem-vindos à era em que o impacto gerado por uma empresa na sociedade e no meio ambiente se transformou em meta para uma produção sustentável, que beneficia todas as partes interessadas: funcionários, clientes, fornecedores, comunidades e o planeta. Essa visão integrada de sucesso não é uma tendência, mas uma necessidade.

Boomera Ambipar, empresa de Londrina (PR), transforma resíduos em matéria prima para outros produtos, conectando diferentes setores para criar um método de economia circular

Crise climática, desigualdade social e transformações tecnológicas exigem que empresas assumam responsabilidades além do lucro. Devemos nos perguntar: que tipo de legado queremos deixar? Como nossas decisões empresariais estão moldando o futuro?

Sustentabilidade e inovação social não são apenas compromissos éticos, mas estratégias de negócio que garantem a perenidade das empresas e, de quebra, a sobrevivência de todos nós.

Em um mundo em constante mudança, empreender com propósito significa adotar práticas transformadoras, criando produtos e serviços para resolver problemas reais, buscando o bem-estar coletivo.

Não importa se grande ou pequena, quando uma empresa se compromete com o impacto positivo, ela constrói uma marca forte e cultiva a lealdade de seus clientes e a motivação de seus colaboradores.

O Sistema B Brasil está na vanguarda desse movimento. Ao certificar empresas que atendam a padrões rigorosos de impacto social e ambiental, estamos redefinindo o que significa ser bem-sucedido nos negócios.

Empresas B são aquelas que, além de serem lucrativas, são boas para o mundo. Elas provam que é possível conciliar crescimento econômico com responsabilidade social e ambiental.

Cabe lembrar que essa mudança de paradigma também é uma vantagem competitiva. Consumidores e investidores estão cada vez mais atentos às marcas que representam seus valores e contribuem para a construção de um futuro mais justo e sustentável.

Assim, adotar o novo conceito de sucesso não só alinha a empresa com as demandas do mercado, mas também a posiciona como negócio pertencente ao movimento global por um capitalismo mais diverso, inclusivo e regenerativo.

Vejam o caso da inovação disruptiva. Qual empresa não gostaria de ser reconhecida por uma transformação que melhorou seu segmento? No entanto, em vez de buscar apenas a oportunidade de se destacar pela tecnologia, por que não agregar soluções que equilibrem lucro e responsabilidade social e ambiental?

Estimular criatividade e colaboração interna dos colaboradores, independentemente de suas posições, é crucial para que novas ideias surjam pela diversidade de perspectivas. Mas a inovação sem sustentabilidade é vazia. A própria sustentabilidade é uma inovação.

O novo conceito de sucesso, portanto, vale mais do que ultrapassar a linha de chegada. É um caminho que construímos juntos, com cada ação que tomamos, dentro e fora do ambiente de trabalho. Diante de pessoas conhecidas e não conhecidas. A todo momento. Em cada lugar.

É hora de redefinir o que significa vencer nos negócios, integrando lucro, impacto social e responsabilidade ambiental como partes indissociáveis, para somente aí decretarmos a vitória.