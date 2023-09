Guia da Itália elege os melhores restaurantes italianos de SP; veja lista

O guia Gambero Rosso, dedicado a avaliar os melhores restaurantes de culinária italiana do mundo, publicou na última sexta-feira (22) uma lista atualizada em que aparecem 11 endereços de São Paulo.

A publicação classifica as casas avaliadas em três níveis, sempre de acordo com a especialidade do local: de um a três garfos para restaurantes; de uma a três fatias para pizzarias e de uma a três garrafas garrafas para adegas.

Agnolotti de coelho ao molho picante de tomate e cogumelo com pecorino, do restaurante Fasano - Tadeu Brunelli/Divulgação

Entre os restaurantes, os brasileiros mais bem colocados são o Fame Osteria, o Picchi e o Fasano, todos com dois garfos. Em seguida, com um garfo, estão Zucco Ristorante, Vecchio Torino, Piselli Sud, Supra di Mauro Maia e Nino Cucina.

Já entre as pizzarias paulistanas, a Leggera Pizza Napoletana lidera o ranking com três de três fatias. Logo em seguida, com duas fatias, vem a Temperani Cucina.

O Tre Bicchieri é o único endereço da capital paulista que aparece na categoria de adegas, com duas de três garrafas na classificação.