Confira receita de musse de chocolate com cachaça do restaurante Mocotó

O musse de chocolate com cachaça une o sabor intenso do chocolate com toques da tradicional bebida brasileira. Combinando cremosidade, doçura e teor alcoólico na medida certa, a receita é de autoria do chef Rodrigo Oliveira, que comanda o restaurante Mocotó, na capital paulista.

Musse de chocolate com cachaça do restaurante Mocotó - Divulgação

Ingredientes

350 gramas de chocolate amargo (70% de cacau) picado

6 claras

45 gramas de manteiga derretida

100 ml de cachaça envelhecida em umburana

75 gramas de açúcar

6 gemas

250 gramas de creme de leite fresco

Modo de preparo