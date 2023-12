A decisão final da COP28 e os impactos na saúde

São Paulo

A COP28 acabou na última quarta-feira (13) com uma sinalização para transição dos combustíveis fósseis, mas sem indicar fim da queima dessas substâncias. Sim, mas o que isso tem a ver com a sua saúde? É o que explico na edição de hoje.

Usina a carvão na Alemanha, operada pela RWE, em Neurath - Ina Fassbender - 13.jul.2022/AFP

A saúde em xeque

A COP28, conferência da ONU para mudanças climáticas, terminou um aceno a uma transição energética de combustíveis fósseis para outras fontes de energia, embora o texto final tenha sido mais aberto na escolha das palavras e não tenha cravado na "eliminação".

É sabido que precisamos frear as emissões de gases para tentar manter a meta do Acordo de Paris, de limitar o aquecimento global a 1,5 °C acima dos limites pré-industriais.

Quando falamos de emissões e aquecimento global, também tratamos de saúde —a COP deste ano foi a primeira que teve uma mesa inteira dedicada ao tema. Explico em quatro pontos essa relação:

Para ler, indico texto da BBC que mostra as doenças que podem aumentar no Brasil com as mudanças climáticas



CIÊNCIA PARA VIVER MELHOR

Novidades e estudos sobre saúde e ciência