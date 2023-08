Autora de "Vai na Fé" discute futuro das telenovelas em podcast

As telenovelas não só sobreviveram às mudanças tecnológicas, mas também são a melhor aposta para o futuro do audiovisual brasileiro. É o que argumenta Rosane Svartman, autora da novela "Vai na Fé", um dos maiores sucessos recentes da TV Globo, que levou à telinha uma protagonista evangélica.

Além de trabalhar como criadora, Svartman também tem um trabalho como pesquisadora. Ela acaba de publicar "A Telenovela e o Futuro da Televisão Brasileira" (ed. Cobogó), fruto da pesquisa de doutorado dela na UFF (Universidade Federal Fluminense).

Na obra, Svartman explica as matrizes do gênero, conta como funciona a criação de uma história do tipo nos bastidores —e analisa como fica a novela com as transformações recentes do mercado audiovisual.

Em entrevista ao Ilustríssima Conversa deste sábado (5), Svartman discute ainda o que as novelas brasileiras têm de particular, analisa a influência delas nos debates da sociedade e projeta qual será o papel dessas narrativas no futuro.

"A telenovela é o nosso conteúdo mais longevo e com mais conexão com a sociedade. Enquanto ela se mantiver nesse contexto, com a audiência que tem, ela vai continuar sendo o que é em qualquer tela", diz Svartman.

Rosane Svartman, autora da novela 'Vai na Fé' - João Cotta/TV Globo/Divulgação

