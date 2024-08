Livro que mede desigualdade racial no Brasil vence Jabuti Acadêmico de economia

São Paulo

Estudo sobre o tamanho da desigualdade racial no Brasil, o livro "Números da Discriminação Racial: Desenvolvimento Humano, Equidade e Políticas Públicas" venceu na terça-feira (6) o Jabuti Acadêmico na categoria Economia.

A obra tem organização e coautoria de Michael França (colunista da Folha) e Alysson Portella, coordenador e pesquisador do Núcleo de Estudos Raciais do Insper, respectivamente.

Alysson Portella (esq.) e Michael França - Arquivo pessoal e Adriano Vizoni/Folhapress

Em sua primeira edição, o Jabuti Acadêmico é a versão do tradicional prêmio literário voltada a áreas científicas, técnicas e profissionais.

Com 29 categorias, a premiação criada pela CBL (Câmara Brasileira do Livro) recebeu 1.953 inscrições.

Segundo França, 36, a obra é fruto de um trabalho coletivo que, em certo sentido, começou com uma indagação do ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania, Silvio Almeida, no X (antigo Twitter), sobre o papel dos economistas no debate racial.

"Na ocasião, Almeida destacou que os economistas estavam fazendo pouco pela agenda racial, enquanto Claudio Ferraz [da UBC Economics] argumentou que havia muitos trabalhos empíricos na área. Curiosamente, ambos tinham razão."

Para França, a literatura econômica sobre o assunto ainda é escassa no Brasil. "Venho de uma origem de baixa renda e, no ensino fundamental, pensei em abandonar a escola por achá-la violenta e sem sentido", diz.

"Ficamos muito felizes com o prêmio, foi um super trabalho que envolveu diversas pessoas e buscou cobrir diferentes tópicos", diz Portella, 33.

O pesquisador também se diz ainda mais satisfeito por ver a questão das desigualdades conseguir conquistar espaço e atenção de economistas.

"Espero que leve a um aumento do interesse pelo tema e que isso ajude a construir políticas públicas que possam reduzir as enormes desigualdades do nosso país."

Partindo de uma série de dados de 40 anos, a obra discute o desenvolvimento humano e a equidade entre negros e brancos. Também avalia políticas públicas desenhadas para atacar a desigualdade racial.

Ao longo do trabalho, o principal incômodo parece ser a persistência histórica da desigualdade racial como uma marca do país.

A partir dos anos 2000, a sociedade pôde testemunhar avanços na redução da desigualdade, sobretudo por meio do acesso à educação.

Ainda assim, a cidadania plena permanece como um alvo distante de parte da população.

No ano passado, "Números da Discriminação Racial" (Ed. Jandaíra, 432 págs., R$ 56) inspirou uma série de reportagens na Folha, que abordou diferentes aspectos da desigualdade.

Ela mostrou, por exemplo, um comparativo inédito apontando que trabalhadores negros com características produtivas semelhantes às dos brancos —como nível de escolaridade e tipo de vínculo, formal ou informal— ganham, em média, de 13% menos.

Do ponto de vista educacional, apesar de quase duas décadas de avanços, os dados mostraram que o número de jovens negros no ensino superior teve queda de 2020 para 2021, enquanto a taxa de alunos brancos aumentou.

Na política, os números também apontam que a desigualdade racial continua presente, em partidos de esquerda e de direita.

VEJA OS VENCEDORES EM TODAS AS CATEGORIAS:

Administração pública e de empresas, ciências contábeis e turismo

"A Privatização Certa: Por Que as Empresas Privadas em Iniciativas Públicas Precisam de Governos Capazes"

Autoria: Sérgio G. Lazzarini

Editora: Portfolio-Penguin

Antropologia, sociologia, demografia, ciência política e relações internacionais (dois ganhadores)

"A Torre: o Cotidiano de Mulheres Encarceradas pela Ditadura"

Autoria: Luiza Villaméa

Editora: Companhia das Letras

"Entre Risos e Perigos: Artes da Resistência e Ecologia Quilombola no Alto Sertão da Bahia"

Autoria: Suzane de Alencar Vieira

Editora: 7Letras

Arquitetura, urbanismo, design e planejamento urbano e regional

"Genealogia da Cidade"

Autoria: Carlos Antônio Leite Brandão

Editora: Editora da Universidade Federal de Minas Gerais (Editora UFMG)

Artes

"A Melodia de Jobim"

Autoria: Carlos Almada

Editora: Editora da Unicamp

Astronomia e física

"Bases do Eletromagnetismo 2: Ondas e Relatividade"

Autoria: José Luciano Miranda Duarte, Maria José Bechara, Manoel Roberto Robilotta e Suzana Salem

Editora: Editora da Universidade de São Paulo (EDUSP)

Ciência da computação

"Linguagens Formais: Teoria e Conceitos"

Autoria: Marcus Vinícius Midena Ramos, João José Neto, Ítalo Santiago Vega

Editora: Editora Edgard Blucher

Ciência de alimentos e nutrição

"Brasil em 50 Alimentos"

Autoria: Jorge Duarte

Editora: Embrapa

Ciências agrárias e ciências ambientais

"Inseticidas Botânicos no Brasil: Aplicações, Potencialidades e Perspectivas"

Autoria: Edson Luiz Lopes Baldin, Leandro do Prado Ribeiro, José Djair Vendramim

Editora: Fundação de Estudos Agrários Luiz de Queiroz

Ciências biológicas, biodiversidade e biotecnologia

"Um Naturalista no Antropoceno: Um Biólogo em Busca do Selvagem"

Autoria: Mauro Galetti

Editora: Editora da Universidade Estadual Paulista (Editora Unesp Digital)

Ciências da religião e teologia

"Exu-Mulher e o Matriarcado Nagô"

Autoria: Claudia Alexandre

Editora: Fundamentos de Axé

Comunicação e informação

"Incerteza, um Ensaio: Como Pensamos a Ideia que nos Desorienta (e Orienta o Mundo Digital)"

Autoria: Eugênio Bucci

Editora: Autêntica Editora

Divulgação científica

"Introdução à História da Filosofia: Volume 3: a Patrística - Introdução ao Nascimento da Filosofia Cristã"

Autoria: Marilena Chaui

Editora: Companhia das Letras

Direito

"Direito (1870 - 1875) - Luiz Gama"

Autoria: Bruno Rodrigues de Lima

Editora: Editora Hedra

"Números da Discriminação Racial: Desenvolvimento Humano, Equidade e Políticas Públicas"

Autoria: Alysson Lorenzon Portella, Michael França

Editora: Editora Jandaíra

Educação e ensino

"Elza Freire e Paulo Freire: Noites de Exílio, Dias de Utopia"

Autoria: Nima Spigolon

Editora: Editora Pangeia

Educação física, fisioterapia, fonoaudiologia e terapia ocupacional

"Do Futebol Moderno aos Futebóis Transmodernos: a Utopia da Diversidade Revolucionária"

Autoria: Ricardo Souza de Carvalho, Osmar Moreira de Souza Júnior, Denis Henrique Cardoso Prado

Editora: EdUFSCar

Enfermagem, farmácia, saúde coletiva e serviço social

"Atenção Primária à Saúde em Municípios Rurais Remotos no Brasil"

Autoria: Márcia Cristina Rodrigues Fausto, Patty Fidelis de Almeida, Adriano Maia, Aylene Bousquat, Ligia Giovanella

Editora: Editora Fiocruz

Engenharias

"Tudo sob(re) Controle: Fundamentos e Estudos de Casos"

Autoria: Ana Maria Frattini Fileti

Editora: Editora Blucher

Filosofia

"Introdução à História da Filosofia: Volume 3: a Patrística - Introdução ao Nascimento da Filosofia Cristã"

Autoria: Marilena Chaui

Editora: Companhia das Letras

Geografia e geociências

"Água e Conflitos Socioambientais: Tratamento no Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos"

Autoria: Leonardo Castro Maia

Editora: Editora Dialética

História e arqueologia

"As Comissões da Verdade e os Arquivos da Ditadura Militar Brasileira"

Autoria: Mônica Tenaglia

Editora: Editora Universidade de Brasília

Ilustração

"ABCDarquelogia"

Autoria: Graziella Mattar

Editora: Editora Peirópolis

Letras, linguística e estudos literários

"Pelo Prisma Rural: Ensaios de Literatura Brasileira"

Autoria: Fernando Cerisara Gil

Editora: Fundação de Desenvolvimento da Unicamp - Funcamp

Matemática, probabilidade e estatística

"Estatística Decodificada"

Autoria: Anderson Rodrigo Da Silva

Editora: Editora Blucher

Medicina

"Autismo no Adulto"

Autoria: José Alberto Del Porto, Francisco B. Assumpção Jr.

Editora: Editora dos Editores

Medicina veterinária, zootecnia e recursos pesqueiros

"Manual de Clínica Médica Felina"

Autoria: Christine Souza Martin, Fernanda Vieira Amorim da Costa

Editora: Editora Manole

Odontologia

"Exame, Diagnóstico e Instrumentação Periodontais e Peri-implantares"

Autoria: Flávia Aparecida Chaves Furlaneto Messora, Michel Reis Messora, Arthur Belém Novaes Júnior

Editora: Edusp

Psicologia e psicanálise

"História dos Saberes Psicológicos na Cultura Brasileira"

Autoria: Marina Massimi

Editora: Edusp

Química e materiais

"Eletrofiação e Nanofibras: Fundamentos e Aplicações"

Autoria: Daniel S. Corrêa, Luiza A. Mercante

Editora: Atena Edicão de Livros e Fapesp