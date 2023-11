Academias oferecem natação e treino funcional para cães

Brasília

Com mães e pais de pet cada vez mais preocupados em garantir saúde, bem-estar e longevidade aos filhos, academias para cães buscam atender à demanda com atividades físicas que vão além de passeios e brincadeiras.

Inaugurada há pouco mais de um ano no Butantã, na zona oeste de São Paulo, a Dog Sports oferece aulas de canine fitness, um tipo de treinamento funcional para cachorros.

O objetivo da modalidade, criada nos Estados Unidos, é trabalhar equilíbrio, coordenação, condicionamento físico e força muscular, respeitando o porte, a idade e a condição de saúde de cada animal.

Lucas Marques, fundador da Dog Sports, no Butantã, conduz um cão da raça border collie em exercícios da modalidade canine fitness, que contribui com o condicionamento físico do pet - Lucas Seixas/Folhapress

"Não é para deixar o cachorro bombado. É para deixá-lo saudável e apto para fazer as atividades do dia a dia", diz Lucas Marques, 32, adestrador especializado em canine fitness e fundador da empresa.

"Para nós, humanos, parece normal um cachorro pequeno subir e descer do sofá, mas isso pode ser terrível se ele não tiver condicionamento. Com o canine fitness, o cão brinca melhor, aguenta o passeio no parque e não se machuca com qualquer pulo ou esbarrão."

Na academia, as atividades são definidas por um treinador de acordo com as necessidades do pet: andar na esteira, saltar obstáculos, caminhar sobre bancos e pisar em acessórios infláveis como o bosu (meia-bola), para trabalhar a musculatura das patas dianteiras e traseiras.

"Para os humanos, o personal trainer orienta: ‘Estica o braço até ali e depois puxa’. Como não temos como falar isso para o cachorro, fazemos um exercício para que ele tenha que realizar o movimento de coordenação ou alongamento", explica Lucas.

Os cães também contam com momentos de brincadeira, socialização e descanso, além de aulas de comportamento feitas em salas que simulam uma casa, com sofá, tapete e objetos de dec oração.

O valor pago pelos tutores é mais caro do que muita escola para criança. A mensalidade começa em R$ 1.280, para uma vez por semana, e chega a R$ 4.000, para cinco. A maioria dos 125 alunos usa o serviço de transporte, pago à parte, mas há aqueles que são levados por motorista particular.

A Dog Sports tem uma equipe de 16 profissionais, incluindo veterinária, monitores, treinadores e assistentes. Lucas investiu cerca de R$ 700 mil em equipamentos e na reforma do imóvel, com quatro pavimentos. "Como eu tenho clientes muito rigorosos, quis atender à altura de um lugar em que eles deixariam o filho."

Na Vila Mariana, com uma estrutura de 600 m², a Dog Adventure oferece natação para cães em piscina coberta e climatizada, com o acompanhamento de um monitor.

"Não é só deixar o cachorro entrar e fazer o que quiser. Tem um direcionamento para que a atividade aconteça com o aproveitamento correto", diz Tatiana Nassif, 36, especializada em comportamento animal, que fundou o negócio em 2012.

Cachorros da raça golden retriever em aula de natação na Dog Adventure, na Vila Mariana, em São Paulo - TwoClicks/Divulgação

As aulas duram até 40 minutos, dependendo da condição de cada cachorro. Por não ter impacto, a atividade é buscada para prevenção ou reabilitação de problemas ortopédicos, mas também para emagrecimento e gasto de energia.

O preço mensal da natação varia de R$ 218 a R$ 704, de acordo com a frequência das aulas, o porte do animal e até o tamanho do pelo. Ducha e secagem estão inclusas no valor, mas é possível contratar o serviço de banho à parte.

A Dog Adventure ainda dispõe de uma esteira, para uso dos alunos da creche. Hoje, há cerca de 140 cães matriculados, sendo que são recebidos de 60 a 70 deles por dia.

A rotina é estruturada e inclui momentos de socialização, gasto de energia, adestramento, estímulo sensorial e relaxamento com massagem, aromaterapia e cromoterapia. A mensalidade parte de R$ 848 (duas vezes por semana) e chega a R$ 1.307 (cinco).

"Essa é uma evolução do setor. Tínhamos as creches ainda muito voltadas para o entretenimento, e agora vem uma proposta de preparo físico e de saúde, além de outros cuidados", diz Jane Mary Malaguti, consultora de negócios do Sebrae-SP.

Para a especialista, trata-se de um mercado com grande potencial, sobretudo na capital paulista. "O público de São Paulo tem recursos para pagar por um serviço com esse nível de sofisticação."

Está nos planos de Lucas abrir ao menos mais uma unidade da Dog Sports na cidade. No próximo ano, ele pretende incluir serviços como fisioterapia, acupuntura, assinatura de produtos e hospedagem —hoje, trabalha em parceria com um hotel em Santo André, na região metropolitana.

A Dog Adventure também está reativando seu serviço de hotel. O veterinário André Prazeres, 52, que assumiu as operações do negócio neste ano, planeja expandir a empresa nos próximos anos com unidades próprias.

Com mais de 30 anos de experiência no mercado pet, ele reforça que, para empreender nesse setor, é fundamental se profissionalizar. "Muita gente entra nessa área porque gosta de cachorro e não tem a menor noção da dimensão que é a operação de uma creche, com seus problemas e custos."