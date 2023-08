Minha mãe tem um carro dentro da boca, diz leitora sobre prótese dentária

Dívida odontológica

"Cidade de São Paulo tem 25 mil pessoas na fila para prótese dentária" (Saúde, 9/8). Muito triste isso. Mas acredito que mais coisas poderiam ser feitas para além do governo. Se eu pudesse, pagava um tratamento para essa senhora. Minha mãe tem um carro dentro da boca. Dois consignados para pagar o tratamento. Quem ainda pode fica endividado. Quem não pode fica banguela.

Roberta Melissa Oliveira Sales (Diadema, SP)

O paciente Albertinho Sebastião, aposentado, recebe atendimento odontológico do dentista Fábio Benistock, na UBS Cambuci - Zanone Fraissat/Folhapress

Consequências

"Silvinei direcionou ação da PRF contra eleitores de Lula, indicam mensagens obtidas pela PF" (Política, 9/8). Que papo é esse de "perseguir ex-governo"? Não, a PF está prendendo criminosos, que atentaram contra a República brasileira, contra os direitos do povo brasileiro. Cana para essa gente que sabia muito bem o que fazia.

Flavio Colker (Rio de Janeiro, RJ)



Quem vai ser o primeiro a abrir a boca? Ou será como no Watergate, em que os que foram fiéis ao presidente bandido se deram mal?

Hamilton Magalhães (Belo Horizonte, MG)



Todos os agentes da PRF sabem que o diretor-geral deu ordens para bloquear estradas e ônibus, no intuito de prejudicar a votação na região do Nordeste, mais favorável ao presidente Lula. Agora terá que arcar com os crimes cometidos e comprovados. Justiça tarda, mas chega.

Maria José de Carvalho (Recife, PE)

Separatismo

"Zema desaba em ranking de popularidade digital após fala vista como separatista" (Política, 9/8). Minas Gerais é um estado meio Sudeste e meio Nordeste, sem falar nos milhões de descendentes nordestinos em São Paulo e no Rio de Janeiro. Romeu Zema, por isso, com sua proposta de separatismo, pode ter cavado sua própria cova política. Terá sorte se conseguir se eleger senador em 2026.

Antônio Beethoven Cunha de Melo (São Paulo, SP)



Pode fazer o muro, mas não tentem pular para tomar banho de mar no Caribe brasileiro. Os europeus e americanos do hemisfério norte serão bem-vindos na condição de turistas e poderão gastar os dólares no Nordeste.

Manoel Cardoso (Recife, PE)

Combate à desigualdade

"Narrativas hipócritas" (Tendências/Debates, 9/8). Assim como os articulistas Maria Hermínia Tavares e Thiago Amparo, Frei Betto coloca o dedo na ferida. Somos frutos do meio e o combate à miséria, fome e desigualdade social deveria ser prioridade de qualquer governo. Precisamos de mais vozes como as dos ministros Flávio Dino e Silvio Almeida. De investimentos pesados em educação e cultura e de uma reformulação do sistema carcerário brasileiro, que não reeduca e afeta prioritariamente homens pobres, jovens e negros.

João Carlos Assumpção (São Paulo, SP)

Dinâmica política

"Ministério disputado libera emendas, e centrão pressiona Cidades e Educação" (Política, 8/8). Infelizmente, o jogo continua do mesmo jeito... Parece que não é secreto, mas as verbas continuam sendo distribuídas segundo interesses políticos e não prioridades sociais.

Noel Neves (Poços de Caldas, MG)

Aposentadoria

"União para enquadrar a fila do INSS" (Tendências/Debates, 9/8). A principal solução é chamar para trabalhar os novos servidores concursados. O resto é paliativo.

Rafael Rodrigues Schmitt (Lages, SC)

Teatro

"Morre Aderbal Freire-Filho, um dos grandes diretores do teatro brasileiro, aos 82 anos" (Ilustrada, 9/8). O teatro estava em luto com a morte do maior de todos, Zé Celso, agora perdemos outro dos grandes, Aderbal Freire-Filho.

Deise Soares Pedreira (Brasília, DF)



Belo obituário, à altura do espírito envolvente e edificante de Aderbal Freire-Filho, figura provocadora, tão gentil e carismática em palavras e obras. Pena perder seu teatro e o de Zé Celso em um único ato.

Vera Queiroz (Rio de Janeiro, RJ)



A arte é uma maravilha. Aprendi muito lendo esta matéria e estranhamente é sobre a morte de um homem. O lindo é alguém ter escrito tão bem sobre o quanto foi criativa, lúcida e intensa a vida do artista. Morrer é inevitável. Viver como criador é uma escolha consciente.

Adalto Fonseca Júnior (Vitória, ES)

Carga horária

"Brasil testa semana de quatro dias de trabalho" (Mercado, 9/8). O problema é o trabalhador vender sua capacidade de trabalho no dia livre para outra empresa achando que assim ganharia mais, o que seria um engano.

Ernesto Pichler (São Paulo, SP)

Reconhecimento

"Uísque em homenagem a ex-escravo que ensinou Jack Daniel vive boom nos EUA" (Mercado, 9/8). Muito bom! Colocando os pingos nos is!

Diva Negri (Florianópolis, SC)



Algo semelhante deve ter acontecido com as melhores cachaças no Brasil.

Valdir Teixeira da Silva (São Paulo, SP)

Discriminação

"Clube de elite será alvo de manifestação por veto a babás em restaurante e uso de roupa branca" (Mônica Bergamo, 9/8). Não discriminam babás. Vocês não entendem? Discriminam pobres, pessoal da periferia.

Eloisa Giancoli Tironi (São Paulo, SP)

Obituário

"Como seria sua morte na Folha?" (Flávia Boggio, 10/8). A continuar esse tipo de abordagem da mídia, o máximo que as pessoas vão querer quando chegar a morte é não serem lembradas.

Marcos Antônio da Silva (Londrina, PR)

Seminário

Muito interessante o seminário "Como Renasce a Democracia" promovido pelo Sesc de São Paulo em 25 e 26 de julho. Só que o Sesc é gerido pela Fecomércio, cujo presidente ocupa o mesmo cargo há mais de 50 anos. Belo exemplo de democracia.

José Ronaldo Curi (São Paulo, SP)