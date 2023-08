Não trabalham pelos estados que os elegem, diz leitor sobre Tiririca e Rosangela Moro

Estados dormitórios

"Rosangela Moro e Tiririca, eleitos por SP, usam verba oficial para viajar a estados de origem" (Política, 8/8). Parabéns aos eleitores otários que votam em candidatos-cucos que não trabalham pelos estados que os elegem. Tiririca e Rosangela Moro garantem que Ceará e Paraná tenham um deputado a mais cada um, e São Paulo, dois a menos. Se já não bastasse a subrepresentação dos estados mais populosos na Câmara...

Júlio Pedrosa (Santarém, PA)



Parabéns ao eleitor paulista, muito politizado!

Maria do Rocio Barszcz (Campo Largo, PR)



E tem a audácia de querer falar em "combate à corrupção". Que tal começar em casa, filha?

Marco Medeiros (Rio Grande, RS)

O deputado Tiririca (PL-SP) em sessão especial da Câmara dos Deputados, em 2016 - Nilson Bastian/Câmara dos Deputados

Benefícios

"Tarcísio avalia perdoar multas aplicadas na pandemia e pode beneficiar Bolsonaro" (Política, 8/8). Como moradora do estado de São Paulo, a dúvida é: quem está governando o estado? Pelos acontecimentos do último mês, a certeza que tenho é que é o ex-presidente da República. Pois, desde que Tarcísio concordou com a Reforma Tributária e que foi repudiado pelo ex, agora está cometendo barbaridades para agradar seu chefe.

Valdicilia Tozzi de Lucena (São Paulo, SP)



É o tipo da iniciativa que não encontra nenhum respaldo lógico. Se efetivamente confirmada, servirá como um péssimo exemplo para a sociedade e um total desrespeito às nossas instituições de Estado que atuaram com a máxima seriedade para minimizar os impactos negativos da pandemia e a perda de vidas.

Sergio Iatchuk (São Paulo, SP)

Protocolo

"Torres diz à CPI que minuta golpista é fantasiosa e defende seu plano de ação para 8/1" (Política, 8/8). Quem não te conhece que te compre.

Silvia Tahamtani (Cotia, SP)



Torres é um golpista de primeira hora e exerceu esse papel no Ministério da Justiça. Agora, como é tradição entre os golpistas tupiniquins, se acovardou, desdisse o que disse e o que não disse, inventou histórias e cobriu de vergonha até a tornozeleira que carrega na canela.

Luthero Maynard (São Paulo, SP)

Posse do erário

"Líderes do Congresso e partidos pressionam por fundo eleitoral recorde para 2024" (Política, 8/8). Não há dinheiro que baste aos nossos ilustres usurpadores do dinheiro público instalados no Congresso Nacional. Sob a batuta do Lira então, o fundão é um saco sem fundo.

Luiz Carlos Fonseca (Aparecida, SP)



Isso é um escárnio. Pior Congresso da história republicana quer afundar o país, não basta o rombo deixado pela extrema direita nos últimos quatro anos.

Francisco José Bezerra de Menezes (Fortaleza, CE)

Menos metano

"Vacas ‘amigas do clima’ são criadas para arrotar menos metano" (Mercado, 8/8). É inacreditável como esses cientistas se viram para destruir a genética dos animais, mas aceitar que comer carne desvairadamente e todo santo dia como querem é insustentável. Haja paciência com essa raça de homo nada sapiens. Venha logo, cometa.

Anna Amélia Meule (Uberlândia, MG)

Disciplina

"Ensino médio terá mais aulas de português e matemática? Entenda a proposta do MEC" (Educação, 8/8). O governo define através do MEC uma proposta para o ensino médio e até acerta quando indica a volta da carga horária de 2.400 horas (não mais de 1.800 horas) das disciplinas básicas como para português, matemática e história. Espero que seja para valer essa proposta, já que um aluno formado no ensino médio com bom domínio do nosso idioma e em matemática tem meio caminho andado para se defender econômica e socialmente.

Paulo Panossian (São Carlos, SP)



Setor público não teve competência para implementar as mudanças aprovadas no ensino médio com a intenção de facilitar a profissionalização dos estudantes, mesmo com vários anos para fazer isso. Aí qual a solução? Desistir. Atestado de ignorância e incompetência, natural.

Carlos Figueiredo (Belo Horizonte, MG)

Maconha

A proposta de legalizar o porte de pequenas quantidades de produtos considerados ilícitos, como a "cannabis sativa", pode ser um exemplo das contradições inerentes à sociedade contemporânea. Afinal, é proibido o consumo ou a venda? Se o consumo é permitido, por que não a venda? Prender alguém porque vende e deixar solto quem consome, ou vice-versa, não seria, além de contradição, discriminação e preconceito?

Patricia Porto da Silva (Rio de Janeiro, RJ)

Vales

"Aceita vale refeição?" (Bernardo Guimarães, 8/8). Vamos parar com esse assistencialismo disfarçado, sempre distorcido. Melhor depositar o dinheiro diretamente na conta do trabalhador, isentando esse valor do IR e deixá-lo gastar como melhor lhe aprouver. O governo parece que considera todos uns irresponsáveis e inimputáveis.

Jose Cretella Neto (São Paulo, SP)



A existência de vários intermediários é o que desvirtua o vale-alimentação/refeição e, acima de tudo, impede que o trabalhador receba um valor mais justo. Realmente não dá para entender a razão da existência de vales. O crédito deveria ser direto na conta, sem atravessadores dele se beneficiando.

Leonardo de Souza Silva (Belo Horizonte, MG)