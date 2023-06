São Paulo (SP)

Nesta quinta-feira (29), dia do julgamento que poderia tornar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) inelegível, uma hashtag com seu nome amanheceu com mais de 41 mil menções no Twitter. Ao longo da manhã, internautas acompanharam o julgamento, cuja repercussão pode ser vista em diversas hashtags.

De um lado, críticos ironizam a imagem de vítima que Bolsonaro tenta emplacar e fazem alusão a situações em que o ex-presidente recorreu ao deboche. "Não vai imitar ninguém morrendo por falta de oxigênio?", questiona uma publicação na rede.

Do outro, apoiadores repetem mentiras sobre eleições fraudadas e atribuem julgamento a "medo de Bolsonaro", a quem chamam de mito. O ministro Alexandre de Moraes determinou suspensão do julgamento de inelegibilidade. A votação está em 3 a 1 e deve ser retomada na sexta (30) às 12h.

A hashtag "O TSE" também alcança os Assuntos do Momento na plataforma, com mais de 70 mil menções, e "Bolsonaro Inelegível", com cerca de 4 mil, cresce. Sob termos aparecem publicações antagônicas.

Algumas postagens comentam a votação de Raul Araújo, ministro do TSE (Tribunal Superior Eleitoral). "Parece que o ministro Raul Araújo, aquele da censura ao Lollapalooza, votará contra a inelegibilidade de Jair Bolsonaro, hein?", tuita um usuário da plataforma. Araújo classificou como propaganda eleitoral as manifestações políticas feitas no festival por artistas como Pabllo Vittar em 2022, com determinação de multa.

Dito e feito, o ministro do TSE Raul Araújo abriu divergência nesta quinta-feira (29) e votou contra a inelegibilidade do ex-presidente.

Ao longo da votação dos ministros, apoiadores do ex-presidente repercutem suposta contradição de Carlos Lupi, ministro da Previdência do governo Lula (PT), sobre defesa de voto impresso e posterior autoria de ação que pode tornar Bolsonaro inelegível. "Estarão transformando o Presidente Jair Messias Bolsonaro em um mártir, o transformarão no maior cabo eleitoral da história", diz um tuíte. Um perfil diz haver perseguição do que chama de "regime" contra ele.

Opositores ao ex-governante comemoram: "De imbrochável a inelegível, vem aí #BolsonaroInelegivel", diz um perfil.

Além do julgamento, a hashtag "PRF de Sergipe" também cresceu no Twitter nesta manhã. Internautas publicam prints e acusam o perfil da PRF de Sergipe de publicar mensagem pedindo doação para Bolsonaro. A PRF afirma que a postagem foi obra de "ataque hacker", e publicações de usuários nas redes endossam versão e cobram atenção a veracidade de notícias.

Publicações mencionam a atuação da PRF (Polícia Rodoviária Federal) durante as eleições presidenciais de 2022, que parou eleitores nordestinos nas estradas. "Deixem o Nordeste votar", pediam tuítes ao longo do dia 30 de outubro do último ano. Tuiteiros relembram também o assassinato de Genivaldo de Jesus dos Santos pela mesma PRF. "A PRF de Sergipe não é confiável. Esse é o tuíte", diz um perfil.