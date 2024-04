O Tribunal de Contas da União (TCU) analisou na quarta (10) a regularidade do programa Conversa com o Presidente, lançado para que Lula (PT) apresentasse as realizações do governo. Detalhe: a live deixou de ser veiculada há quatro meses.

Durante o debate, nenhum ministro citou o fim do programa. Nem demonstrou saber que ele está fora do ar.

Lula conversa com jornalista Marcos Uchôa em frente às Cataratas do Iguaçu para o programa Conversa com o Presidente - Ricardo Stuckert-04.07.2023/Divulgação-Planalto

É compreensível. A audiência da atração era ínfima: em 20 edições, só 117,5 mil pessoas assistiram às transmissões em tempo real. O governo decidiu então suspendê-la para reavaliar o formato.

Na sessão, o ministro do TCU Walton Alencar Rodrigues, relator da representação que questionava o uso do programa Conversa com o Presidente como propaganda pessoal de Lula, afirmou que houve "falhas" em sua produção. Mas decidiu que apenas a comunicação delas ao governo será suficiente para sanar o problema.

O voto dele foi aprovado por unanimidade pelo colegiado do tribunal.

A mesma representação questionava o lançamento do Programa Farmácia Popular. O ministro Walton Rodrigues afirmou que, neste caso, era "forçoso reconhecer que as imagens utilizadas para anunciar o lançamento" tinham sido "irregulares".

A utilização das imagens, segundo ele, "era desnecessária para os fins pretendidos e feriu a legislação acerca da vedação de promoção pessoal dos agentes públicos".

Os ministros decidiram aprovar, também neste caso, o envio de recomendações ao governo.

