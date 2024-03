Chef Juliana Gueiros ensina a preparar receitas como camarão com chuchu em novo livro

Depois de aprender a cozinhar com sua mãe, estudar gastronomia na renomada Le Cordon Bleu, trabalhar em restaurantes ao redor do mundo, a chef Juliana Gueiros começou a publicar suas receitas nas redes sociais. Principalmente durante o início da pandemia de Covid-19, a cozinheira compartilhou o modo de preparo e as técnicas de pratos para o dia a dia fez sucesso com o público digital.

Camarão com chuchu, receita do livro "Na Cozinha", de Juliana Gueiros - Antônio Pessoa Maurício/Divulgação

Agora ela está lançando o livro "Na Cozinha" com mais de 150 receitas entre pratos inéditos e outros que já foram ensinados por ela —desta vez de modo mais aprofundado. O próximo evento de lançamento conta com a participação da chef e acontece em São Paulo nesta terça-feira (19), na Livraria da Vila a partir das 19h.

O livro é dividido em 12 partes, passando pelo preparo de legumes, proteínas, acompanhamentos e sobremesas. Além disso, os capítulos contam com informações de como escolher, comprar, cortar e armazenar os ingredientes.

Entre as receitas, a Juliana explora os pratos que costumam ser preparados em sua família, como o caso do camarão com chuchu que sua avó faz. A chef considera que a cozinha afetiva é aquela com que mais se identifica, por isso optou por ensinar as técnicas por trás de receitas simples e cotidianas. "Muitas vezes, nós preparamos os alimentos da forma que sabemos que a receita vai dar certo, mas sem saber exatamente porque isso acontece", explica.

Além do camarão da avó, as receitas feitas em uma panela só estão entre as preferidas da chef pela praticidade —característica que ela levou em consideração para selecionar os preparos que entrariam na obra.

Veja a seguir como preparar o camarão com chuchu que está no livro da chef.

Camarão com chuchu da minha avó querida

Ingredientes:

2 colheres (sopa) de azeite

1 alho-poró cortado em rodela (parte branca)

1 xícara de tomate pelado

1 xícara de leile de coco

1 chuchu cortado em cubos

600g de camarão

Suco de limão, coentro fresco, sal e pimenta-do-reino a gosto

Como fazer: