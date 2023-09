Leitora critica truculência do agronegócio no marco temporal

Truculência do agronegócio

Lógica do agro: se é inconstitucional, mas nos favorece, mudamos a lei para nos beneficiar ("Ala ruralista prepara reação a vetos no marco temporal", Cotidiano, 30/9). Quanto ao povo... Que povo? Bolsonaro foi marionete nas mãos deles, por isso muitos ruralistas estão envolvidos com a tentativa de golpe. Agora querem impor na base da truculência.

Erica Luciana de Souza Silva (Juiz de Fora, MG)

Política da seca

Tenho certeza de que Elmar Nascimento é um político de muita sorte. Saiu de advogado de "porta de cadeia" em Campo Formoso para liderar esquema nunca visto na Codevasf ("Emenda parlamentar amplia abismo no acesso a água com abandono e desperdício", Política, 30/9). Conheço de perto as agruras que o povo passa com a manipulação pelos políticos dos recursos das emendas parlamentares. Elmar perdeu a eleição apoiando Bolsonaro, mas ganhou o controle da Codevasf com os esquemas articulados por Arthur Lira.

Paulo Jatoba (Salvador, BA)

Árvore ícone do Reino Unido

Me lembrou o caso recente de uma imbuia de mais de 500 anos derrubada em Santa Catarina para fazer cerca ("Polícia prende 2º suspeito de derrubar a árvore mais famosa do Reino Unido", Mundo, 29/9).

Victor Henriques (Belo Horizonte, MG)

Liberdade de imprensa

Se juízes ganham acima do teto constitucional, e conseguiram dados públicos provando-o, isso é um fato ("STF forma maioria para extinguir ações de juízes contra jornalistas no PR", Política, 30/9). Ameaçar jornalistas é típico de criminosos ou regimes autoritários, não de juízes em democracia.

Ediney Fortes do Prado (São Paulo, SP)

Morte de botos no Amazonas

"Mais de cem botos morrem em lago superaquecido no Amazonas" (Ambiente, 29/9). E continuam com blá-blá-blá em discursos, enquanto a expectativa é explorar petróleo até exaurir, inclusive na foz do rio Amazonas, e destruir o que resta do ambiente, tudo para manter o consumo desenfreado e alimentar o capitalismo. A inteligência humana só trabalha em prol do lucro.

Graça Almeida (Belo Horizonte, MG)

Concentração de riquezas

Nada justifica tanto dinheiro na mão de poucos, e ainda por cima dinheiro parado em paraísos fiscais, fruto de sonegações, apropriações indevidas. Passou da hora de transformar isso em desenvolvimento, afinal toda riqueza tem origem no povo e a ele deve voltar ("Família real mais rica da Europa tem império financeiro de US$ 300 bi", Mercado, 30/9).

João Guedes Braz (Cuiabá, MT)

Conselho Tutelar

É preciso haver modos de fiscalização do trabalho desses conselheiros e mecanismos de efetiva recepção das demandas da sociedade, pois os canais que temos em geral não funcionam ("Conselho Tutelar será definido neste domingo (1º)", Cotidiano, 30/9). Nossas mensagens ora são enviadas a outras regionais, ora nem são respondidas, se perdem, e a questão fica sem solução. O Conselho necessita de gente preparada, para não ser cabide de emprego.

Neide Luzia de Rezende (São Paulo, SP)

Corte

A colunista usou bem o termo: a corte ("Festa de Barroso teve fila por Moraes e Zanin e flamenguista rejeitando fama de ministra", Mônica Bergamo, 29/9). E é isso. A grande corte faz a festança, enquanto o populacho fica do lado de fora, envolvido com as agruras do cotidiano.

José Felipe Ledur (Porto Alegre, RS)