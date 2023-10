Leitora critica sistema que permite a pequenas cidades fraudarem a Educação

Fraude na educação

Se tem uma coisa que não deu certo no Brasil, são essas microcidades, com suas Câmaras de Veredores para fazer leis para duas ruas ("Cidades são suspeitas de criar turmas fantasma de alunos para desviar verba da educação", Cotidiano, 22/10). Tem que mudar isso. É preciso tecnologia e gestão qualificada para essas cidades do interior terem atividade econômica e gerarem emprego e renda. Temos que encontrar um novo formato.

Ana Rodrigues (Vitória, ES)

Escola Municipal Quilombola José Henrique de Melo, em Custódia (PE), em horário em que deveria estar repleta de alunos do EJA (Ensino de Jovem e Adulto) - Lucas Marchesini/Folhapress

Receita Federal

A Receita Federal e o INSS precisam de digitalização, mas o serviço prestado por estas autarquias exige o aumento de funcionários ("Receita prepara reestruturação que evita concursos e afeta contribuintes", Mercado, 22/10). O que precisávamos digitalizar mais é o Legislativo, tirando políticos sem serventia e seus gabinetes gastadores.

Alberto Kiess (Rio de Janeiro, RJ)

Fachada do prédio da Superintendência da Receita Federal em Brasília (DF); órgão prepara reestruturação - Antonio Molina/Folhapress

Armas do Exército

Eu gostaria de ouvir a verdade de uma autoridade do estado sobre o que de fato aconteceu com as armas ("Armas do Exército iriam para o PCC, diz secretário de Segurança de SP", Cotidiano, 22/10). Parece que virou uma sociedade Exército-CV-PCC-PM. O que que é isso?

Maria Helena (Salvador, BA)

Armas encontradas em São Roque, no interior de São Paulo - Divulgação/Polícia Civil

Maternidade

Muito importante pesquisar o corpo feminino, pouco se sabe sobre metade da humanidade ("Maternidade provoca revolução no cérebro e requer apoio, diz escritora americana", Equilíbrio, 22/10).

Claudia Codeco (Rio de Janeiro, RJ)

A jornalista americana Chelsea Conaboy, autora do livro 'Mother Brain: How Neuroscience Is Rewriting the Story of Parenthood' - Yoon S. Byun

Sem sonho americano

De que adiantam esses lucros milionários que as empresas têm diante de tamanha crueldade ("Endividadas, mãe e filha moram em carro nos Estados Unidos", Mercado, 22/10)? São eles os verdadeiros perdedores, porque vivem devastando vidas lentamente como as dessas mulheres.

Luis Telles (Bragança Paulista, SP)

Mulheres à frente

Uma característica marcante que diferencia o empresário do campo (pequeno, médio ou grande) do urbano é o amor que o primeiro sente pelo que faz ("‘Quem disse que preciso de força?’, desafiam mulheres que cuidam de fazendas", Mercado, 22/10). Aquele que tem o seu pedaço de chão e trabalha nele jamais pensa em ir para a cidade, porque não é seu habitat. O seu dia a dia é compartilhado com animais, plantas e solo, que ele transforma em alimentos. Quanto às mulheres, há muito tempo, já gerenciam propriedades rurais. Geralmente, são ótimas administradoras.

Sérgio Guimarães Thomé (Águas de Lindoia, SP)

Ana Cristina Pires próxima ao gado que cria em sua fazenda em Pedreira, interior de São Paulo - Karime Xavier/Folhapress

Libertadores feminina

As brasileiras jogam mais futebol que os homens e não vestem "saltos altos" ("Corinthians bate Palmeiras e conquista quarta Libertadores feminina", Esporte, 22/10). Belo quarto título da Libertadores para as corintianas. E parabéns às palmeirenses por terem dois títulos.

Daniel Gomes Pereira (Valinhos, SP)

Corinthians comemora o título da Libertadores feminina - Rodrigo Gazzanel/Ag. Corinthians

Charge

A charge de Jean Galvão (Opinião, 22/10) é a síntese da covardia e da perseguição do governador Tarcísio de Freitas à educação! Além de dispensar livros impressos, dos erros crassos no material digital, agora quer desviar milhões da Educação. Tarcísio, como todo bolsonarista, não disfarça a visão distorcida sobre educação e o desrespeito com crianças, jovens e professores de SP.

Thereza Lima e Oliveira (São José dos Campos, SP)

Charge do cartunista Jean Galvão publicada na página A2 do jornal Folha de S.Paulo em 22 de outubro de 2023 sobre o corte de verba na educação pelo governo Tarcísio de Freitas - Jean Galvão/Folhapress

João Doria

"Quase ‘dia do fico’ de Doria teve pistas sobre traição, ameaças e reviravolta" (Política, 22/10). Doria fez duas besteiras políticas: ter Rodrigo Garcia como vice e tentar sair candidato à Presidência.

Eduardo Freitas (São Paulo, SP)

Lula e o tradutor de direita

Não se pode agradar a gregos e a troianos ("Lula formou visão sobre Israel em viagem com tradutor de direita e surpresa em museu", Política, 22/10)! Em algum momento temos de tomar decisões ou partidos que não agradam a todos! E assim vai a política tecendo colcha de retalhos que nem sempre fica harmoniosa.

Diva Negri (Florianópolis, SC)

Por dentro de Gaza

Com qualidade, a reportagem favoreceu a compreensão das informações e a visualização dos territórios ("Infraestrutura de Gaza vive guerra permanente", Mundo, 22/10)!

Lizeth Mira (Salvador, BA)

Escrever bem

Adoro a forma como o Ricardo Araújo Pereira escreve ("Bom e expressivo", Ilustrada Ilustríssima, 22/10)! É um dos motivos por que gosto tanto das crônicas dele.

Joana Coloma (São Paulo, SP)

Ilustração de Luiza Pannunzio para coluna de Ricardo Araujo Pereira (22 de outubro de 2023) - Luiza Pannunzio

Colunista

Os Correios ainda são a instituição em que o brasileiro tem mais e merecida confiança ("Trazidas pelo carteiro", Ruy Castro, Opinião, 21/10). Eu escrevo cartas a meus alunos na correção das tarefas avaliativas. Quando vejo o brilho no olhar de alguns, durante aulas malucas de inglês no fundamental, daí escrevo uma cartinha mesmo. Vamos encher a caixa postal da Academia para o Ruy!

Maria Camila Machado Almeida (Porto Alegre, RS)

Livros infantis dos anos 1940, números originais da revista Mandrake e uma carta de leitora para o colunista - Heloisa Seixas

Reclamações na Saúde

Verba pública do SUS vai para as OSSs, dando lucro a empresários e financiadores de campanhas ("Saúde de São Paulo tem 20% mais reclamações sob Nunes", Cotidiano, 21/10). Espero que o povo se lembre disto na hora de votar em 2024.

Abner Nazaré Cândido (São Paulo, SP)

Uma das salas de espera do prédio onde funciona a UBS/AMA Integrada Jardim Icaraí, na zona sul da capital paulista - Rubens Cavallari - 10.out.2023/Folhapress

Cultura

Parabéns, Renata ("‘A campanha contra a cultura brasileira foi muito bem feita’, acusa Renata de Almeida", Mônica Bergamo, 22/10)! Longa vida à Mostra Internacional de Cinema de São Paulo!

Rosane Aubin (Porto Alegre, RS)