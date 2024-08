São Paulo

Snoop Dogg está fazendo tudo, em todo lugar, ao mesmo tempo nas Olimpíadas de Paris-2024. Essa é a impressão para quem acompanha o rapper americano pelas suas redes sociais. Ele pôde ser visto na cerimônia de abertura trotando e dançando com a tocha olímpica, durante as competições de Roland Garros ao lado de Billie Jean King, nadando com Michael Phelps ou praticando esgrima.

Contratado pela NBC como comentarista para essas Olimpíadas, junto a celebridades como Peyton Manning, Kelly Clarkson e Mike Tirico, Snoop faz sucesso nas redes pelas suas andanças por Paris, seus encontros com atletas famosos e pelos seus looks. No fim, a fama vem por ele ser ele mesmo.

"Trajado de cavaleiro para prestigiar as finais do hipismo."

Curtindo uma partida de vôlei.

Dançando com o time americano de ginástica artística.

Essa não é a primeira vez que o rapper é convidado para comentar os Jogos. Em 2021, ao lado do ator Kevin Hart, Snoop apresentou as Olimpíadas de Tóquio na plataforma Peacock, também da NBC. A escolha foi e continua sendo um sucesso. Ele já é considerado o "mascote" não oficial de Paris-2024, um "figuraça" que diverte internautas por estar em todos os lugares e com as pessoas mais inesperadas.

Nas finais do Skate Street, modalidade em que Rayssa Leal ficou com o bronze, Snoop apareceu ao lado da skatista brasileira Letícia Buffoni, que abriu a competição. Nesta segunda-feira (5), foi a vez de jantar — em estilo parisiense — com a apresentadora Martha Stewart, sua amiga de longa data.

No domingo (4), Snoop aprendeu a gritar "Gol" com Andrés Cantor, jornalista nascido na Argentina e famoso pela sua narração esportiva e pelos seus gritos de gol intermináveis.

Com a hashtag #FollowTheDogg, internautas podem acompanhar o que o rapper americano está fazendo por Paris, com quem ele está e as entrevistas que está conduzindo com os atletas do ‘Team USA’.

Show privativo comemorando o time de basquete dos Estados Unidos.

"A melhor parte das Olimpíadas"

Ele tem direito até a um pin olímpico próprio.