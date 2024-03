Amizade pode ser o segredo para uma rotina de exercícios eficiente

The New York Times

Há dois anos, Amy Gruenhut desenvolveu uma infecção cerebral quase fatal que a colocou em coma por quase duas semanas. Desde então, reaprendeu a comer, falar e andar para correr quatro maratonas.

A Gruenhut costumava correr casualmente antes do coma, mas depois que saiu do hospital, voltar às trilhas de corrida do Central Park pareceu um retorno à própria vida.

O progresso exigiu paciência e força de vontade que pareciam quase sobre-humanas. Mas, como todos, Amy Gruenhut, às vezes, lutava para sair da cama e amarrar o tênis. Para esses momentos, ela reuniu um grupo de amigos de treino para incentivá-la a se movimentar.

Amy Gruenhut treina com Nick Arrington no Central Park, em Nova York - Peter Garritano/The New York Times

"Eu não queria decepcioná-los", disse Gruenhut, 44. "Eles também estavam se comprometendo comigo".

Independentemente de quão inspiradas as pessoas estejam para alcançar seus objetivos de saúde e boa forma, muitos enfrentam barreiras para dedicar tempo, repetições ou passos. Mas os especialistas dizem que a diferença entre desistir ou não muitas vezes se resume a ter uma pessoa, grupo, aplicativo ou outra força externa que o incentive a continuar.

A maioria dos truques de disciplina não é universal. Uma pessoa pode achar motivador compartilhar tempos de corrida em um aplicativo fitness e outras podem achar extremamente estressante. A chave é procurar até encontrar uma estratégia que funcione para você.

Encontre um parceiro que seja mais comprometido do que você

Fazer planos para se exercitar com qualquer amigo aumenta as chances de sair do sedentarismo. Mas alguns especialistas dizem que nos beneficiamos mais ao nos unirmos a alguém que é mais entusiasmado com os exercícios do que nós.

Um novo estudo sobre motivação na academia, em breve a ser publicado na revista Management Science, descobriu que os participantes que tinham dificuldade para se exercitar viram uma melhora significativa quando se uniram a alguém que ia regularmente à academia, cita Rachel Gershon, autora principal do levantamento e professora assistente de marketing na Universidade da Califórnia, Berkeley.

"Se unir a alguém que já está se saindo bem no objetivo que você está tentando perseguir pode ser eficaz", disse a pesquisadora. "E o parceiro mais dedicado também se beneficiou."

Após uma doença debilitante, Gruenhut não conseguia andar, comer ou falar. Hoje ela corre maratonas. - Peter Garritano/The New York Times

Junte-se a alguém que precisa de um incentivo extra

Se você é o amigo de treino mais dedicado, pode se beneficiar ao motivador e ou em treinar um amigo menos experiente, pontua Ayelet Fishbach, professora de ciências comportamentais na Universidade de Chicago.

Segundo Fishbach, quando você dá conselhos, não está apenas se tornando responsável perante a outra pessoa, mas também está reforçando seu próprio compromisso ao ouvir a si mesmo articular como ou por que faz algo.

Justin Ross, psicólogo clínico em Denver especializado em saúde mental e desempenho de atletas, se beneficia desse tipo de parceria quando treina atletas mais novos. "Eu tenho que me fazer presente, não apenas por mim, mas também por eles", diz Ross.

Inscreva-se em uma corrida, mas não conte para muitas pessoas

Decidir treinar para uma corrida ou outro evento esportivo pode te ajudar na estrutura do corpo e a criar responsabilidade, citam os especialistas. Mas você, provavelmente, deveria mentar os seus planos relativamente privados.

Compartilhar um objetivo ambicioso —nas redes sociais, por exemplo– pode dar errado, você criar a ideia de já ter alcançado sua meta, diz Gabriele Oettingen, professora de psicologia na Universidade de Nova York. Pesquisas indicam que, para algumas pessoas, falar sobre um objetivo futuro pode parecer um substituto para o mesmo, pois você obtém a satisfação sem o esforço árduo.

Espere para divulgar sua meta quando estiver perto da linha de chegada, tanto literal quanto figurativamente, completa Oettingen.

Amy Gruenhut treinando no Central Park - Peter Garritano/The New York Times

Prometa a um instrutor fitness que você vai se comprometer

Embora pagar uma mensalidade em uma academia motive algumas pessoas a se exercitarem, não é o suficiente para outras. Apenas metade dos membros de academia vão duas vezes por semana.

"Se você não cumprir, não há uma penalidade real", disse o Dr. Kevin Volpp, diretor do Penn Center for Health Incentives and Behavioral Economics, além de se sentir como se tivesse desperdiçado dinheiro.

Para criar mais responsabilidade, estabeleça um relacionamento com um instrutor ou treinador e diga que você comparecerá a uma aula ou sessão de treino em um horário específico. A responsabilidade social pode ser um motivador poderoso.

Crie incentivo com itens visuais, como um corrente de clipes de papel

Se você é alguém que responde bem a sinais visuais ou lembretes, o psicólogo Justin Ross recomenda criar uma corrente de clipes para acompanhar seus exercícios e mantê-la em um lugar visível.

Comece com um clipe de papel e, cada vez que se exercitar, adicione um novo clipe ao final da corrente. Você também pode fazer uma bola de elásticos.

"Nos dias em que você realmente não estiver se sentindo bem", diz o especialista, esses lembretes visuais "podem ajudar a fornecer um pouco daquela energia para você começar".

Incentivos pagos podem ajudar

Se precisar de um incentivo extra, inscreva-se em um aplicativo pago ou de recompensas se você se movimentar, diz Heather Royer, economista da saúde na Universidade da Califórnia, Santa Bárbara.

Esses apps rastreiam métricas através do seu celular ou dispositivo de fitness, e oferecem descontos em produtos ou até doações de caridade em seu nome. Eles são tipicamente financiados por patrocinadores corporativos ou comissões de marcas parceiras.

Royer usa um aplicativo que oferece cartões de presente e descontos por se movimentar 150 minutos por semana. Mesmo que o pagamento em si seja pequeno, é motivador para ela. "É o suficiente para que, ao final da semana, se ainda não atingi esse objetivo, eu esteja fazendo exercícios às 22h", completa.

