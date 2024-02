Literatura precisa perturbar o leitor, diz Noemi Jaffe

A escritora Noemi Jaffe se inspirou em sua experiência como professora de escrita de ficção para compor seu mais recente livro, "Escrita em Movimento: Sete Princípios do Fazer Literário" (Companhia das Letras).

Como o título já indica, Noemi encara a escrita como um longo processo de aprendizagem que nunca tem fim, por mais consagrado que seja um autor. E a autora também não acredita em regra rígidas ou fórmulas engessadas para a criação.

No lugar disso, Noemi apresenta sete princípios que, a seu ver, são comuns aos bons textos literários: palavras, simplicidade, consciência narrativa, originalidade, estranhamento, detalhes e experimentação.

"Porque eu acredito muito nisso, que o escritor nunca tá pronto, mesmo os escritores mais experientes. Eu sei de uma história, por exemplo, do Philip Roth. O último livro dele, ele enviou os originais para o editor de sempre, e o cara falou: "Meu, que livro ruim, não dá pra você publicar esse livro". E era o Philip Roth, o Philip Roth. Então o escritor nunca tá pronto, e cada vez mais, o próprio ofício da escrita é uma coisa que não se conclui no próprio romance. Você vai encontrar inúmeros romances inconclusivos, que tem um final reticente, que não dão encadeamento para os acontecimentos, uma coisa não é necessariamente consequência da outra, não se trabalha mais com essa ideia de causa e consequência como antes", comenta a escritora.

A escritora Noemi Jaffe no coquetel de Abertura da Feira do Livro, em São Paulo - Ronny Santos-8.jun.23/Folhapress

Na entrevista ao podcast Ilustríssima Conversa, Noemi comenta desde questões mais práticas (a relação em sala de aula com escritores iniciantes, o perfil dos novos autores) a outras mais literárias e teóricas (como o processo que leva a linguagem corriqueira do cotidiano a se tornar uma expressão artística, os temas mais vogas na literatura atual e as funções da literatura).

"Tem muito esse pensamento de que a arte deve distrair, e eu acho contrário. Acho que a arte precisa contrair, sei lá, deixar a pessoa mais incomodada, deixar a pessoa perturbada. Grande parte da boa literatura é sobre coisas ruins mesmo, sobre coisas difíceis de enfrentar. A arte não devia entrar nessa onda de facilitar a vida das pessoas ou de confirmar a vida das pessoas. De fazer com que você reitere aquilo que você já pensa", reflete ela.

O Ilustríssima Conversa está disponível nos principais aplicativos, como Apple Podcasts, Spotify e Stitcher. Ouvintes podem assinar gratuitamente o podcast nos aplicativos para receber notificações de novos episódios.

O podcast entrevista, a cada duas semanas, autores de livros de não ficção e intelectuais para discutir suas obras e seus temas de pesquisa.

Já participaram do Ilustríssima Conversa Rodrigo Nunes, professor de filosofia que propõe pensar a política como ecologia, Betina Anton, autora de livro sobre os anos do médico nazista Josef Mengele no Brasil, Marcelo Medeiros, que discutiu a concentração de renda no país, Larissa Bombardi, geógrafa que pesquisa o uso de agrotóxicos, Flavia Rios, coorganizadora de dicionário de relações étnico-raciais, Bruno Paes Manso, autor de obra sobre os valores difundidos por facções criminosas e igrejas pentecostais, Gabriela Leal, antropóloga que estuda cultura hip-hop e grafitti, Antônio Bispo dos Santos, pensador quilombola que propõe o conceito de contracolonização, Luiz Marques, que discutiu por que este decênio é decisivo para lidar com a catástrofe climática, Bela Gil, que defendeu a remuneração do trabalho realizado por donas de casa, entre outros convidados.

A lista completa de episódios está disponível no índice do podcast. O feed RSS é https://folha.libsyn.com/rss.