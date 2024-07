Haddad anuncia enfim cortes nos gastos, a Bolsa de volta ao Rio e o que importa no mercado

São Paulo



Enfim, o corte nos gastos

O ministro Fernando Haddad (Fazenda) anunciou na noite desta quarta-feira (3) que o presidente Lula (PT) determinou a preservação do arcabouço fiscal.



↳ Para isso, será feita uma redução de despesas de R$ 25,9 bilhões em 2025.



↳ A economia será possível graças a uma revisão detalhada de pagamentos de benefícios sociais.



Entenda: a meta do próximo ano exige que as contas fechem sem déficit, no zero a zero. Investidores e economistas têm questionado a viabilidade dela devido ao atual ritmo de crescimento das despesas obrigatórias. Entenda.



Sem ajuste, o Orçamento de 2025 não fecharia com déficit zero.



Por que importa: quando as contas fecham no vermelho, o Tesouro Nacional precisa se endividar. Se isso for recorrente, a confiança entre investidores cai, o que eleva os juros cobrados em toda a economia. O dólar e a inflação também sobem.



Acalmou. O anúncio ocorreu ao fim de um dia de declarações mais conciliadoras de Lula após apelos de Haddad e aliados.



O presidente disse que gasta quando é necessário, que não joga dinheiro fora e que seu governo é de responsabilidade fiscal.



O aceno do presidente sucedeu semanas de turbulência —o dólar chegou a bater R$ 5,70.



↳ Nesta quarta, a moeda americana fechou em queda de 1,72%, a R$ 5,56.



Mais sobre o corte. A revisão dos benefícios para garantir a redução de R$ 25,9 bilhões nas despesas obrigatórias vai envolver:



↳ Convocação do INSS de beneficiários de auxílio-doença e de aposentadorias por invalidez para um pente-fino.



↳ Revisão do BPC (Benefício de Prestação Continuada), pago a idosos e pessoas com deficiência de baixa renda.



Segundo Haddad, o governo vai também congelar despesas neste ano para garantir a meta de 2024. As contenções devem ser formalizadas em 22 de julho, no relatório de avaliação do Orçamento.



É suficiente? Economistas defendem outras duas mudanças no Orçamento, mais fortes, que ajudariam as contas:



↳ Limitar o crescimento da despesa com educação e saúde, que hoje acompanha automaticamente a alta da receita.



↳ Oferecer aumentos a aposentados apenas pela inflação. Hoje, as pensões seguem a regra do salário mínimo, com altas reais.



Lula, porém, nega fazer qualquer uma delas.

A Bolsa volta ao Rio

O Rio de Janeiro avança no plano de ter a sua Bolsa de Valores de volta. A ideia é concorrer com a paulista B3, sucessora da antiga Bovespa e única entidade do tipo no Brasil.



O prefeito Eduardo Paes (PSD) sancionou nesta quarta (3) uma lei que baixa impostos para esse tipo de serviço financeiro, fato considerado fundamental.



Entenda: a nova Bolsa será criada pela empresa ATG (Americas Trading Group), do fundo internacional Mubadala, que precisa ainda do aval do Banco Central e da CVM (Comissão de Valores Mobiliários). Os planos preveem que os testes iniciem em 2025.



O Rio sediou a primeira Bolsa do Brasil de 1820 a 2002, quando foi encerrada e os serviços incorporados pela Bolsa de São Paulo.



↳ Em vídeo publicado nas redes sociais, Paes comemorou e brincou com a rixa entre as duas cidades, ironizando os "amigos da Faria Lima".



Duas Bolsas? Mercados com grande volume de negociações costumam ter mais de uma Bolsa de Valores com focos diferentes.

Nos EUA, a Nasdaq abriga ações de tecnologia, enquanto a NYSE é generalista. Já na Bolsa de Chicago, a maioria das negociações são de commodities, como soja.

A ATG defende a ampliação do setor para estimular a concorrência no mercado de capitais do Brasil. A dúvida é se haverá volume.



↳ O mercado de capitais é aquele em que empresas e governos podem captar dinheiro emitindo ações e títulos que pagam juros, como as debêntures.



↳ Essa forma de financiamento é bem mais barata que os empréstimos de bancos, por exemplo, e fundamental para os negócios crescerem.



Concorrentes. Para a ATG, o objetivo não é roubar mercado ou clientes da B3, mas sim aumentar o volume de negociações no Brasil.



Em 2019, a B3 teve que fazer um acordo com a ATG depois de uma determinação do Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica).



↳ A ATG poderá oferecer a corretoras e bancos a negociação das ações listadas em São Paulo, em troca de uma taxa paga à concorrente.



Outras companhias estrangeiras, como a DirectEdge e Bats, chegaram a cogitar a criação de uma nova Bolsa no país. A insistência da ATG acompanha a série de investimentos que o fundo Mubadala tem preparado para o Brasil nos próximos anos



Dois ex-sócios da corretora XP querem lançar uma terceira Bolsa até 2026. Carlos Ferreira e Julian Chediak levantaram R$ 200 milhões iniciais para montar a empresa, com foco nos investimentos conhecidos como derivativos.

Quem quer plantar arroz?

O governo brasileiro desistiu de refazer o leilão de arroz depois de duas tentativas fracassadas. A alternativa para evitar um eventual desabastecimento será o incentivo ao plantio na próxima safra, que começa neste segundo semestre.



↳ A decisão veio após evidências de que a oferta está normalizada, mesmo depois das enchentes no Rio Grande do Sul, principal estado produtor do grão.



Ainda assim, o presidente Lula reclama dos preços dos alimentos. Nesta quarta (3), questionado sobre a alta do dólar, ele disse preferir falar de arroz e feijão.



Dói no bolso. Dados prévios da inflação de junho mostram que a alimentação no domicílio encareceu 1,13%. Em maio, a variação foi 0,22%. Os destaques: batata-inglesa (24,18%), leite longa vida (8,84%), tomate (6,32%) e arroz (4,20%).



A inflação dos alimentos deve ser de 6% este ano. Antes da tragédia gaúcha, a estimativa era de 3,5%.



O incentivo ao plantio... Virá por meio do Plano Safra, que garante empréstimos com juros baixos à agropecuária. As taxas variam de 0,5% a 6%. Isso é possível porque os produtores rurais oferecem garantias aos bancos, como suas terras e a própria colheita futura.

A produção de arroz —assim como a de feijão, mandioca e leite— terá como incentivo uma queda de juros de 4% para 3% ao ano.

O Plano Safra é uma das principais apostas do governo Lula para se aproximar do agronegócio, setor que esteve associado nos últimos anos com o bolsonarismo.



↳ Os recursos para 2024/2025 são os maiores da história: R$ 400 bilhões oferecidos por bancos públicos como o Banco do Brasil.



↳ Em 2023, R$ 364 bilhões foram concedidos. A produção agropecuária foi a principal responsável pela alta de 2,9% do PIB (Produto Interno Bruto).



O governo também tenta manter a oferta de arroz com um acordo com grandes produtores. A ideia é que o setor se comprometa a realocar o produto para evitar escassez.



Relembre. As enchentes no RS destruíram plantações do grão no estado em maio. Como a maior parte da colheita já havia sido feita, a oferta foi garantida.



Produtores gaúchos e a CNA (Confederação Nacional da Agropecuária) alertaram há algumas semanas que não haveria necessidade de leilão.



Leilões fracassados. A primeira tentativa foi cancelada em meio a indícios de preços em alta no mercado internacional, o que o governo chamou de especulação. Na segunda vez, os vencedores tinham irregularidades.

‘Taxa das blusinhas’ na Europa

A União Europeia começou a discutir a criação de um imposto de importação sobre compras feitas em sites chineses como Temu, Shein e AliExpress. As informações são do Financial Times.



↳ Hoje, produtos de até 150 euros (cerca de R$ 906) são isentos de taxas de importação.



Entenda: a indústria de brinquedos europeia acusa varejistas chineses de enviarem itens perigosos para a região.



As opções para taxação serão apresentadas por técnicos da União Europeia para os novos líderes da União Europeia, que tomam posse ainda neste ano.



Tendência? Ao eliminar ou reduzir a isenção, a UE replicaria a taxação recentemente adotada no Brasil. Por aqui, o novo imposto sobre importações é de 20% até US$ 50 (cerca de R$ 270).



No Brasil, os argumentos eram parecidos. Um dossiê acusava Shopee, Shein e AliExpress de colocarem a saúde do consumidor em risco.

Foram encontrados nos sites itens de venda restrita, como formol, e sem eficácia comprovada, como pomada contra o câncer.

No Brasil... A nova regra começará a valer em 1º de agosto. Hoje, os produtos já são taxados nos estados entre 17% e 19%. A nova taxa acrescentará 20% de imposto federal. Para itens acima de US$50, o imposto previsto é de 60%.



↳ Apenas Shein e Shopee faturaram juntas mais de R$ 35 bilhões no país em 2023.



Apesar da taxação ser elogiada pela maior parte do varejo e indústria nacionais, há quem peça ainda mais restrições. A CNI (Confederação Nacional da Indústria) afirma que os 20% não "igualam" as regras do jogo.



Nem tão rivais assim. Depois da taxação, o Magazine Luiza se aproximou da concorrente AliExpress e anunciou uma parceria. A empresa era uma das críticas às asiáticas. O CEO Frederico Trajano afirma que o novo imposto foi o que possibilitou o acordo.



↳ O Magalu venderá os produtos da linha "Choice" da chinesa, considerada premium. A Aliexpress comercializará eletrodomésticos da brasileira.



Não são só as "bugigangas". Americanos e europeus também acusam de concorrência desleal carros elétricos e placas solares "Made in China".



↳ Na Europa, uma taxa de 10% foi criada sobre os elétricos chineses, que continuam a crescer no país. Nos EUA, o imposto quadruplicou, chegando a 100%.