São Paulo (SP)

O ano de 2023 pode não ter sido tão triste quanto os anos de pandemia ou tão tenso quanto o período eleitoral de 2022, mas certamente deixou sua marca. Das ondas de calor ao fenômeno "Barbenheimer", relembre, em memes, alguns dos eventos mais marcantes do ano.



A posse de Lula

O ano começou movimentado com a posse do novo governo Lula. Após um período eleitoral violento e polarizado, brasileiros tentavam respirar ares mais leves nas redes sociais repercutindo cenas divertidas da cerimônia que ocorreu em Brasília, sob sol forte.

O fotógrafo Ricardo Stuckert, que cuida da imagem de Lula há décadas, virou meme em seu esforço incansável para registrar a cerimônia: ele correu muito, chegou a manusear duas câmeras fotográficas ao mesmo tempo e até pilotou um drone. Tudo isso de terno e gravata.

Internautas brincaram pedindo que Lula aumentasse seu salário e o compararam ao ator de filmes de ação Keanu Reeves.

"Quem te viu, quem te vê". A postura do ex-opositor e hoje vice de Lula, Geraldo Alckmin, também não passou batida. Durante toda a cerimônia, o ex-governador de São Paulo apareceu sorridente e alegre.

George Santos ou Kitara Ravache?

O agora ex-deputado americano George Santos, expulso da Câmara dos EUA em meio a acusações de fraude e suspeitas de desvio de dinheiro, se tornou protagonista de memes tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil.

O político filho de brasileiros costuma ser alvo de piadas na internet por seu histórico de excentricidades. Em janeiro, fotos em que ele aparece vestido de mulher viralizaram. Segundo pessoas que afirmam terem sido amigos de Santos na passado, ele costumava se se vestir de drag queen e se identificava como Kitara Ravache, o que ele nega. Santos é assumidamente gay e engajado em causas conservadoras.

Santos também ficou conhecido por outras polêmicas, como desviar recursos de campanha para despesas como botox e conteúdos eróticos do site OnlyFans. Sua expulsão da Câmara foi amplamente ironizada nas redes.

‘Tudo joia?’: o escândalo dos presentes sauditas

Em março, ainda durante sua estadia na Flórida, nos EUA, quando se negou a fazer o rito de sucessão presidencial, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) virou foco de um escândalo envolvendo presentes doados por autoridades sauditas.

Segundo investigação da Polícia Federal, Bolsonaro utilizou a estrutura de governo para tentar trazer ilegalmente ao Brasil e incorporar ao seu patrimônio pessoal joias dadas como presentes pelo governo da Arábia Saudita. Os artigos de luxo foram avaliados em R$ 16,5 milhões. Bolsonaro nega as acusações.

Imediatamente, o caso gerou memes e reações de opositores.

Em agosto, uma operação da PF apontou para o envolvimento do entorno militar do então presidente no caso. Foram alvos da polícia nomes como o general da reserva do Exército Mauro Lourena Cid, pai do ex-ajudante de ordens Mauro Cid, e Osmar Crivelatti, tenente do Exército e que também atuou na ajudância de ordens da Presidência.



O esquema foi apelidado de "feira do rolo do Planalto", "Cid Joias" e "Muamba das Arábias". O lema do Exército Brasileiro "Braço Forte, Mão Amiga" também foi ironizado: "Braço forte, mão leve".

O 'submarino do Titanic'

Em junho, o desaparecimento do submersível Titanic, que tentava fazer um passeio ao redor do local de naufrágio do navio Titanic, comoveu o mundo.

Por dias, fervilharam especulações e memes na internet sobre o que teria acontecido com o veículo e os seus cinco ocupantes.

A história teve um desfecho tão trágico quanto o do navio naufragado mais famoso do mundo: o submersível sofreu uma implosão que matou todos os tripulantes.

"Tchau, querido": Bolsonaro inelegível

Também em junho, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foi declarado inelegível por oito anos pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral). O tribunal considerou Bolsonaro culpado pelos crimes de abuso de poder político e o uso indevido dos meios de comunicação.

A condenação do ex-mandatário, seis meses depois da derrota para Lula (PT) nas urnas, foi muito comemorada por opositores e críticos nas redes, que viram a decisão como uma espécie de punição simbólica a Bolsonaro pelos seus quatros anos de governo. "Tchau, querido", "grande dia" e "sextou" foram alguns dos termos mais replicados à época.

A morte do passarinho e o X

O ano foi conturbado para o Twitter, ou melhor, para o X. Sob nova gestão desde a aquisição do magnata Elon Musk, em 2022, a rede social sofreu mudanças drásticas e altamente impopulares.

Uma das que mais renderam memes foi a mudança simultânea do nome e do logotipo do site. O clássico pássaro azul foi substituído por um X estilizado em um fundo preto.

A nova letra foi comparada ao logotipo da Caixa Econômica Federal e do site de pornografia XVideos por brasileiros e, em memes, internautas brincaram que o passarinho é mais um a ser atingido pela onda de demissões promovida por Musk desde que assumiu a empresa.

O lançamento da versão paga da rede social, chamada Twitter Blue, também gerou muitas piadas e reações descontentes.



A assinatura inicial dava acesso a recursos como o selo azul de conta verificada, antes concedido gratuitamente a perfis notáveis, redução pela metade nas propagandas na timeline e maior espaço para caracteres em um tuíte.

'Attenzione, Pickpocket!'

Umas das expressões mais repetidas na internet neste último ano, "attenzione, pickpocket!" ("atenção, batedores de carteira!", em italiano) nasceu de um vídeo viral no TikTok em que uma mulher alerta turistas sobre a presença de supostos ladrões em Veneza, na Itália.

Nas imagens, a mulher segura um celular e caminha em direção ao grupo de suspeitos – em geral, mulheres jovens e bem vestidas – gritando a expressão de forma intimidadora. "Attenzione, pickpocket!", "attenzione borseggiatrici!" (cujo sentido é o mesmo da primeira expressão).

Identificada como Monica, de 57 anos, a mulher pertence a um grupo de voluntários que há 30 anos atua na cidade.

Os registros são compilados pelo perfil cittadininondistratti2 (cidadãos não distraídos), que tem 680 mil seguidores no TikTok, e rapidamente se espalharam na internet. A frase virou meme e passou a ser usada em diversos contextos pelos internautas.

‘Barbenheimer'

Dois dos maiores lançamentos do cinema em 2023 ocorreram em um mesmo fim de semana de julho. Enquanto "Barbie" animava gerações nolstágicas do universo cor-de-rosa e ultrafeminino das bonecas da Mattel, "Oppenheimer" apelava para o drama histórico da invenção da bomba atômica.



O contraste entre os longas estreantes virou estratégia de marketing e capturou as atenções nas redes sociais, com internautas fazendo contagem regressiva e cunhando até mesmo um termo para se referir ao evento: ‘Barbenheimer'.

Ministério do Divórcio

O que era para ser imortal, acabou morrendo no final, apesar da "promessa" (uma brincadeira) do presidente Lula de que em seu governo todo mundo ia namorar. O Ministério do Namoro não vingou. Mas não faltaram memes para todas as separações entre celebridades ao longo do ano.

Além do presidente, sobrou até mesmo para o apresentador Serginho Groisman a responsabilidade por tantos casais queridos anunciarem o fim da relação.

Para a cultura memística, contudo, foi certamente o término entre a cantora Luísa Sonza e o influenciador Chico Moedas o que mais rendeu. O anúncio do fim do romance de quatro meses, com direito a leitura de "textão", foi feito em rede nacional.

No café da manhã com Ana Maria Braga, no programa Mais Você, Luísa garantiu seu lugar no ranking de melhores memes de 2023.

Até a Embratur entrou na zoeira.

O calor

O ano também será lembrado pela crise climática: é o mais quente da história (até agora). Por seis meses consecutivos, começando em junho, o planeta teve recordes de média de temperatura.

No Brasil, o fenômeno El Niño trouxe ondas de calor para a maior parte do país ainda durante o inverno. Mesmo assustados, brasileiros mantiveram o bom humor nas redes ao comentar os dias mais sofridos.