Veja séries de sucesso com apenas uma temporada

Minisséries que continuaram mini

Uma das "pedaladas" favoritas dos canais de televisão e streamers em busca de prêmios e para evitar decepções é anunciar uma série como limitada (a boa e velha minissérie) e, assim que ela faz algum sucesso, decidir fazer mais temporadas — "Big Little Lies", "Bad Sisters", "White Lotus".

Não é o caso das séries nesta seleção, que (ao menos até agora), têm começo, meio e fim. Cada uma não soma mais que dez horas e entrega aquele sabor satisfatório de uma história concluída, perfeito para ser consumido em um fim de semana.

"Mare of Easttown"

A detetive policial Mare Sheehan (Kate Winslet) investiga a morte de uma adolescente e tenta manter a própria vida em ordem, em meio ao luto pelo filho mais velho e uma disputa pela custódia do neto. Numa cidade pequena na Pensilvânia onde todos se conhecem, cada parte do mistério toca a vida pessoal de Mare. Ganhou quatro Emmys, inclusive o de Melhor Atriz de série limitada para Winslet, que surpreendeu com um sotaque preciso da Filadélfia.

Disponível na HBOMax. Sete episódios de cerca de 60 min cada um.

"Cenas De Um Casamento"

Recontagem americana da minissérie de Ingmar Bergman, de 1973. Na versão de Hagai Levi, Oscar Isaac e Jessica Chastain são Jonathan Levy e Mira Phillips, um casal aparentemente perfeito a caminho da infelicidade. Logo ela decide trocá-lo por um colega de trabalho, se muda de país e o deixa com a guarda da filha pequena. Ao longo dos episódios, a história cobre uma década da vida do casal, do início do fim a um reencontro melancólico. Uma boa opção agora que já passou o Dia dos Namorados —reza a lenda que o original fez saltar as taxas de divórcios na Europa.

Disponível na HBOMax. Cinco episódios de cerca de 60 min cada um.

Oscar Isaac e Jessica Chastain em 'Cenas De Um Casamento' - IMDb

"Watchmen"

Um "remix" do universo da HQ de Alan Moore e Dave Gibbons, como definiu o criador da série, Damon Lindelof, se passa na mesma realidade alternativa do livro, 34 anos depois. Em Tulsa, Oklahoma, policiais passam a trabalhar mascarados e ocultar suas identidades para se proteger de um grupo racista chamado Sétima Kavalaria. A detetive Angela Abar (Regina King), que trabalha sob a alcunha Sister Night, precisa investigar a morte do chefe da corporação, Judd Crawford (Don Johnson) e a ligação do desaparecido Doutor Manhattan com o crime.

Disponível na HBOMax. Nove episódios de cerca de 60 min cada um.

"O Povo Contra O.J. Simpson: American Crime Story"

O que acontece se Ryan Murphy não puder fazer tudo o que lhe dá na telha? Uma série com começo, meio e fim. A minissérie é baseada na investigação de Jeffrey Toobin, um repórter da New Yorker, recolhidos em um livro sobre o caso do ex-running back O.J. Simpson (Cuba Gooding Jr.), que foi acusado de assassinar a ex-mulher, Nicole Brown Simpson, e o amigo dela Ron Goldman. O.J. seria inocentado pelo júri, e a história se dedica a mostrar como o caso foi conduzido pela Promotoria e a relação do ex-jogador com o racismo.

Disponível na Star+, dez episódios de 45 a 70 min cada um

John Travolta (esq.), David Schwimmer e Cuba Gooding Jr. em 'American Crime Story' - IMDB

"Unbelievable"

A maioria das séries escolhidas aqui tem temas centrais difíceis, mas esta é particularmente espinhosa –recomendo até assistir aos dois primeiros episódios de uma vez só, para pegar o embalo. Também inspirada em fatos reais, é adaptada de uma reportagem da ProPublica e do Marshall Project ganhadora do Pulitzer. Conta a história de Marie (Kaitlyn Dever), uma jovem recém-saída do sistema de adoção que é estuprada em casa. Ao denunciar o ocorrido à polícia, é acusada de ter inventado o caso e condenada por falsa comunicação de crime. Algum tempo depois, outros casos surgem em circunstâncias semelhantes em outro estado. Desta vez, porém, as policiais responsáveis pela investigação, Karen Duvall (Meritt Wever) e Grace Rasmussen (Toni Colette), levam as vítimas a sério e percebem um padrão em uma série de ocorrências não solucionadas.

Quando Toni Colette é apenas a terceira melhor atriz num projeto, há que se prestar atenção. Uma história duríssima e atual, equilibrada pela empatia radical de suas personagens principais, em especial a de Wever.

Disponível na Netflix, oito episódios de cerca de 50 min cada um.

Cena da série 'Inacreditável', da Netflix - Divulgação

"O Gambito da Rainha"

Ah, 2020, o ano em que jogamos xadrez. Adaptada de um livro, acompanha cerca de uma década na vida de Beth Harmon (Anya Taylor-Joy), uma órfã que se revela uma prodigiosa enxadrista. Beth viaja pelo mundo jogando xadrez e encontra dificuldades quando seus vícios em álcool e drogas saem de controle.

Disponível na Netflix. Sete episódios de 45 a 70 min cada um.

"Normal People"

Marianne (Daisy Edgar-Jones) e Connell (Paul Mescal), dois jovens irlandeses, se enroscam e enrolam do fim do ensino médio aos anos da graduação, descobrindo amor, sexo, desconfiança, amizade, carinho e outros desafios da vida adulta.

Disponível no Lionsgate+. Doze episódios de cerca de meia hora.

Cena da série 'Normal People' - Divulgação

"The Little Drummer Girl"

Pouco antes de Florence Pugh se tornar "Florence Pugh: megaestrela glamorosa sensação de Veneza e inimiga número 2 de Olivia Wilde", a jovem atriz inglesa consolidou suas credenciais de talento em ascensão nesta minissérie dirigida pelo coreano Park Chan-Wook. Nela, adaptação do livro de John Le Carré, Pugh interpreta uma jovem atriz que é recrutada pelo Mossad (serviço de inteligência israelense) a se infiltrar num grupo terrorista palestino, o que irá testar suas habilidades de interpretação. Com Michael Shannon e Alexander Skarsgard.

Disponível no Lionsgate+. Seis episódios de cerca de 60 min.

O QUE ESTÁ CHEGANDO

"Abbott Elementary"

Alegria! Chegaram os episódios da segunda metade da segunda temporada da série ganhadora de um Peabody e dois Emmys sobre os professores de uma escola pública na Filadélfia.

11 episódios novos disponíveis desde quarta (21) na Star+. 22 min.

Cartaz de divulgação da série 'Abbot Elementary' - Divulgação

"The Stroll: As Trabalhadoras da Rua 14"

Documentário sobre trabalhadoras do sexo trans que ocupavam a rua 14, em Nova York, dos anos 1970 até o começo dos anos 2000. A codiretora Kristen Lovell (que divide a função com Zackary Drucker) era uma delas, e entrevistou amigas e ex-colegas sobre a comunidade que se formou ali.

Disponível na HBOMax desde quarta (21). 85 min.

"Invasão Secreta"

Mais uma série do universo Marvel, desta vez centrada em Nick Fury, o personagem de Samuel L. Jackson. O ex-diretor da S.H.I.E.L.D descobre uma conspiração dos Skrulls para tomar controle da Terra. Para impedi-los, Fury recruta a ajuda de Talos (Ben Mendelsohn).

O primeiro episódio já está disponível na Disney+. Os cinco seguintes estreiam semanalmente, às quartas. 55 min.

Samuel L. Jackson como Nick Fury e Cobie Smulders como Maria Hill, em 'Invasão Secreta' - Des Willie/Divulgação

"Break Point"

Está disponível a segunda parte da série documental da Netflix que acompanha de perto tenistas profissionais de alto nível enquanto eles viajam de torneio em torneio. Nesta leva, junta-se ao grupo a número 1 do mundo, a polonesa Iga Swiatek.

Cinco novos episódios, de cerca de 60 min cada um, na Netflix.

"Sou De Virgem"

Jharrel Jerome ("Olhos Que Condenam") é Cootie, um garoto de 19 anos e 4 metros de altura que foge de casa para conhecer o mundo, depois de passar a vida escondido. Em sua aventura, conhece o super-herói da vida real conhecido como The Hero (Walton Goggins), seu ídolo.

Disponível a partir desta sexta (23) no Prime Video. Sete episódios de cerca de 30 min.

O que está saindo

"A Primeira Noite de Um Homem"

Dustin Hoffman é seduzido por Anne Bancroft neste clássico de Mike Nichols que deixa a Mubi na sexta (30). 106 min.

"Fuga do Passado"

Filme noir com Robert Mitchum e um jovem Kirk Douglas (é seu terceiro longa, apenas), com a tradicional história do detetive que se envolve com a mulher que procura, com sérias consequências. Deixa a HBOMax nesta semana. 96 min.