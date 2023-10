Encontro de Leituras recebe Isabela Figueiredo em outubro

Isabela Figueiredo, autora de "Um Cão no Meio do Caminho", é a convidada de outubro do Encontro de Leituras, evento online promovido pela Folha e pelo jornal português Público. A escritora discutirá o romance com leitores no dia 10, a partir das 18h de Brasília (22h de Lisboa).

Autora de "Caderno de Memórias Coloniais" e "A Gorda", Figueiredo tematiza em "Um Cão" os sentimentos de desamparo e solidão nas sociedades contemporâneas.

Isabela Figueiredo na Flip (Festa Literária Internacional de Paraty) de 2018 - Marcus Leoni - 27.jul.18/Folhapress

O romance acompanha o protagonista José Viriato e sua vizinha Beatriz. As memórias de ambos levam os leitores a percorrer diversos momentos da história de Portugal ao longo do século 20. O livro é editado no país pela Editorial Caminho e foi lançado no Brasil pela Todavia em agosto.

Figueiredo nasceu em 1963 em Moçambique e se mudou para Portugal aos 12 anos.

O debate com a autora acontece via Zoom, neste link ou na reunião 820 7497 2849. A senha de acesso é 538972. A participação é aberta a todas as pessoas interessadas e gratuita.

O Encontro de Leituras acontece mensalmente, sempre às segundas terças-feiras do mês, e é coordenado por Eduardo Sombini, jornalista da Folha e apresentador do Ilustríssima Conversa, podcast de livros de não ficção, e Isabel Coutinho, responsável pelo Leituras, site do Público dedicado aos livros.

O evento discute romances, ensaios, memórias e outras obras na presença de um escritor ou um especialista convidado e busca reunir leitores de língua portuguesa de diversos países.

Já participaram do Encontro de Leituras Miguel Sousa Tavares, Matilde Campilho, Simone Duarte, Rafael Gallo, Geovani Martins, João Paulo Borges Coelho, Francisco José Viegas, Pilar del Río, Luís Cardoso, Rui Tavares, Andréa del Fuego, Dulce Maria Cardoso, Julián Fuks, Yara Nakahanda Monteiro, Paulo Scott, Benjamin Moser, biógrafo de Susan Sontag, Fernanda Miranda e Tom Farias, pesquisadores da obra de Carolina Maria de Jesus, Ana Luísa Amaral, Giovana Madalosso, Paulina Chiziane, José Eduardo Agualusa, Tatiana Salem Levy, Afonso Cruz, Laurentino Gomes, Fernanda Torres, Afonso Reis Cabral, Jeferson Tenório, Marília Garcia, José Luís Peixoto, Nádia Battella Gotlib, biógrafa de Clarice Lispector, Valter Hugo Mãe e Ondjaki.