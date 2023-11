Encontro de Leituras recebe Gonçalo M. Tavares em dezembro

O escritor Gonçalo M. Tavares, um dos grandes nomes da literatura contemporânea de Portugal, é o convidado de dezembro do Encontro de Leituras, evento online promovido pela Folha e pelo jornal português Público, que completa três anos. A sessão acontecerá no dia 12, a partir das 19h de Brasília (22h de Lisboa).

Autor de mais de 40 obras, Tavares discutirá com leitores os livros "Jerusalém" —publicado em Portugal em 2014 e laureado com os prêmios José Saramago, em 2005, e Portugal Telecom, atual Oceanos, em 2007— e "Atlas do Corpo e da Imaginação", editado originalmente em 2013.

Retrato do escritor português Gonçalo M. Tavares - Alfredo Cunha/Divulgação

"Jerusalém", qualificado por Saramago como "um grande livro, que pertence à grande literatura ocidental", é parte da série "O Reino". Em seus chamados livros pretos, Tavares se debruça sobre as marcas da brutalidade, da maldade e da guerra na história do século 20.

No romance, "há um amálgama em que ciência e loucura, razão e desrazão são as faces de uma moeda macabra, tendo como pano de fundo ideias de higiene corporal, ortopedia moral e eugenia que remetem de modo explícito aos campos de concentração nazistas", escreveu o crítico literário Manuel da Costa Pinto na Folha.

Em entrevista ao jornal em 2010, o escritor afirmou que o emprego da racionalidade humana para promover o extermínio estreitou o horizonte de uma literatura ingênua. A série "O Reino", de acordo com Tavares, "tem mais a ver com isso, são livros que recusam a inocência, a ingenuidade, recusam a ideia de que o homem é naturalmente um ser bonzinho".

"O que talvez tenha este 'Reino' é dizer um pouco que nenhum de nós está fora do barco da maldade, da potencial maldade. O ser humano é potencialmente uma máquina da maldade. Mas é também uma máquina da bondade. Temos quase dois motores em funcionamento, o de fazer atos maldosos e um para fazer atos bondosos."

O livro é editado em Portugal pela Relógio D’Água e no Brasil pela Companhia das Letras —no momento, está disponível apenas em ebook no país.

Já "Atlas do Corpo e da Imaginação", publicado no Brasil pela Dublinense em 2021, é um ensaio filosófico e literário estruturado em narrativas fragmentadas e micro-histórias. A obra se debruça sobre temas como o papel dos corpos no cotidiano das cidades, a construção de identidades e as relações conflituosas entre a doença e a dor e a esfera coletiva da política.

O debate com o autor acontece via Zoom, neste link ou na reunião 820 7497 2849. A senha de acesso é 538972. A participação é aberta a todas as pessoas interessadas e gratuita.

O Encontro de Leituras é realizado mensalmente, sempre às segundas terças-feiras do mês, e é coordenado por Eduardo Sombini, jornalista da Folha e apresentador do Ilustríssima Conversa, podcast de livros de não ficção, e Isabel Coutinho, responsável pelo Leituras, site do Público dedicado aos livros.

O evento discute romances, ensaios, memórias e outras obras na presença de um escritor ou um especialista convidado e busca reunir leitores de língua portuguesa de diversos países.

Já participaram do Encontro de Leituras Isabela Figueiredo, Miguel Sousa Tavares, Matilde Campilho, Simone Duarte, Rafael Gallo, Geovani Martins, João Paulo Borges Coelho, Francisco José Viegas, Pilar del Río, Luís Cardoso, Rui Tavares, Andréa del Fuego, Dulce Maria Cardoso, Julián Fuks, Yara Nakahanda Monteiro, Paulo Scott, Benjamin Moser, biógrafo de Susan Sontag, Fernanda Miranda e Tom Farias, pesquisadores da obra de Carolina Maria de Jesus, Ana Luísa Amaral, Giovana Madalosso, Paulina Chiziane, José Eduardo Agualusa, Tatiana Salem Levy, Afonso Cruz, Laurentino Gomes, Fernanda Torres, Afonso Reis Cabral, Jeferson Tenório, Marília Garcia, José Luís Peixoto, Nádia Battella Gotlib, biógrafa de Clarice Lispector, Valter Hugo Mãe e Ondjaki.