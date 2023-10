Rui Cardoso Martins é o convidado de novembro do Encontro de Leituras

O Encontro de Leituras, evento promovido pela Folha e pelo jornal português Público, fará sua primeira sessão híbrida em novembro, com a presença do escritor português Rui Cardoso Martins.

As pessoas presentes no festival literário Utopia, realizado de 2 a 12 de novembro em Braga, em Portugal, poderão assistir ao debate, incluído na programação do evento, ao vivo. Os demais leitores poderão participar o encontro a distância, por meio do Zoom, como acontece habitualmente.

O escritor português Rui Cardoso Martins, autor de 'Levante-se o Réu' - Raul Ladeira/Divulgação

A sessão acontecerá em 10 de novembro, sexta-feira, a partir das 19h de Brasília (22h em Lisboa). Excepcionalmente, o Encontro de Leituras não ocorrerá na segunda terça-feira do mês.

Rui Cardoso Martins conversará sobre seu livro de crônicas "Levante-se o Réu", publicado pela Tinta-da-China Brasil em 2017. Em Portugal, a obra foi editada em 2016 com o título "Levante-se o Réu Outra Vez".

Martins foi repórter e colunista do Público, jornal em que as crônicas reunidas na obra foram originalmente publicadas. Os textos narram crimes reais julgados em tribunais portugueses —o autor frequentou mais de 700 sessões durante duas décadas para colher as histórias.

Em resenha do livro para a Folha, Victor Heringer escreveu que "o leitor brasileiro, acostumado ao estilo leve de Rubem Braga, por um lado, e ao folhetinesco de Nelson Rodrigues, por outro, perceberá a excepcionalidade dessas crônicas".

"Os casos, muitos deles dramáticos o bastante para o proveito sensacionalista, são contados não só com leveza mas também com uma linguagem avessa ao clichê (língua franca do sensacionalismo), à aridez judiciária e à 'paisagem lunar', nas palavras de Nelson Rodrigues, do jornalismo dominado pelos 'idiotas da objetividade'."

O debate com o autor no Zoom pode ser acessado por meio deste link ou da reunião 820 7497 2849. A senha de acesso é 538972. A participação é aberta a todas as pessoas interessadas e gratuita.

O Encontro de Leituras acontece mensalmente e é coordenado por Eduardo Sombini, jornalista da Folha e apresentador do Ilustríssima Conversa, podcast de livros de não ficção, e Isabel Coutinho, responsável pelo Leituras, site do Público dedicado aos livros.

O evento discute romances, ensaios, memórias e outras obras na presença de um escritor ou um especialista convidado e busca reunir leitores de língua portuguesa de diversos países.

Já participaram do Encontro de Leituras Isabela Figueiredo, Miguel Sousa Tavares, Matilde Campilho, Simone Duarte, Rafael Gallo, Geovani Martins, João Paulo Borges Coelho, Francisco José Viegas, Pilar del Río, Luís Cardoso, Rui Tavares, Andréa del Fuego, Dulce Maria Cardoso, Julián Fuks, Yara Nakahanda Monteiro, Paulo Scott, Benjamin Moser, biógrafo de Susan Sontag, Fernanda Miranda e Tom Farias, pesquisadores da obra de Carolina Maria de Jesus, Ana Luísa Amaral, Giovana Madalosso, Paulina Chiziane, José Eduardo Agualusa, Tatiana Salem Levy, Afonso Cruz, Laurentino Gomes, Fernanda Torres, Afonso Reis Cabral, Jeferson Tenório, Marília Garcia, José Luís Peixoto, Nádia Battella Gotlib, biógrafa de Clarice Lispector, Valter Hugo Mãe e Ondjaki.