50 filmes de cineastas negros para assistir no streaming

No mês da Consciência Negra, separei 50 filmes de cineastas pretos e pardos que estão disponíveis no streaming.

Para tornar esta seleção mais diversa e curiosa que os meus parcos conhecimentos, me baseei em uma lista do Letterboxd (uma rede social para cinéfilos) dos cem filmes de cineastas negros mais bem avaliados pelos usuários da rede. Desses, separei 50 que estão disponíveis nos principais serviços de streaming e aluguel online no Brasil.

O resultado é uma coleção de longas narrativos de diferentes gêneros, nacionais e internacionais, de várias décadas (mas tendendo a mais recentes), limitada pela facilidade de acesso e o gosto do público do Letterboxd. São 38 cineastas negros, sendo 12 mulheres. Há filmes dos Estados Unidos, da Inglaterra, do Brasil, da França, do Senegal, do Quênia, da África do Sul, de Angola e outros.

Quem quiser mais referências pode buscar o Black Film Archive e o Novo Cânone do Cinema Negro, parceria da Slate e da NPR, mas nem tudo o que está nessas listas está disponível no Brasil, infelizmente.



"Homem-Aranha: Através do Aranhaverso"

Dir.Joaquim dos Santos, Justin K. Thompson e Kemp Powers. Disponível na HBOMax. 140 min.

"Homem-Aranha No Aranhaverso"

Dir. Rodney Rothman, Peter Ramsey e Bob Persichetti. Disponível no Prime Video, Disney+, Paramount+ e ClaroTV+, 117 min.

"Faça a Coisa Certa"

Dir. Spike Lee. Disponível no PrimeVideo e no Telecine, 120 min.

"Moonlight"

Dir. Barry Jenkins. Disponível em PrimeVideo, HBOMax e ClaroTV+, 111 min.

"Malcolm X"

Dir. Spike Lee. Disponível no ClaroVideo, 201 min.

"Corra!"

Dir. Jordan Peele. Disponível em PrimeVideo, Netflix, Star+, Paramount+, Globoplay. 104 min.

"12 Anos de Escravidão"

Dir. Steve McQueen. Disponível no Star+, 134 min.

"Os Donos da Rua"

Dir. John Singleton. Disponível para aluguel em Amazon, GooglePlay, iTunes. 112 min.

"Judas e o Messias Negro"

Dir. Shaka King. Disponível em PrimeVideo e HBOMax, 126 min.

"Isso Não É Um Enterro, É Uma Ressurreição"

Dir. Lemohang Jeremiah Mosese. Disponível no Looke, 120 min.

"Soul"

Dir. Pete Docter, codir. Kemp Powers. Disponível na Disney+, 101 min.

"Infiltrado na Klan"

Dir. Spike Lee. Disponível em PrimeVideo e ClaroTV+, 136 min.

"Dia de Treinamento"

Dir. Antoine Fuqua. Disponível na HBOMax, 122 min.

"Se A Rua Beale Falasse"

Dir. Barry Jenkins. Disponível para aluguel em GooglePlay, ClaroVideo, Amazon, Microsoft e iTunes, 120 min.

"Fruitvale Station: A Última Parada"

Dir. Ryan Coogler. Disponível em PrimeVideo, Mubi, 82 min.

"Rye Lane"

Dir. Raine Allen-Miller. Star+, 82 min.

"A Última Noite"

Dir. Spike Lee. Disponível na Star+, 135 min.

"Marte Um"

Dir. Gabriel Martins. Disponível no Telecine, 115 min.

"Os Miseráveis"

Dir. Ladj Ly. Disponível na HBOMax, 103 min.

"Crooklyn - Uma Família De Pernas Pro Ar"

Dir. Spike Lee. Disponível no Telecine, 115 min.

"Shame"

Dir. Steve McQueen. Disponível na HBOMax, 102 min.

"Creed - Nascido Para Lutar"

Dir. Ryan Coogler. Disponível no PrimeVideo, 133 min.

"Sambizanga"

Dir. Sarah Maldoror. Disponível na Mubi, 98 min.

"Eu Não Sou Uma Bruxa"

Dir. Rungano Nyoni. Disponível em Mubi e Reserva Imovision, 93 min.

"The 40 Year-old Version"

Dir. Radha Blank. Disponível na Netflix, 123 min.

"Amores Divididos"

Dir. Kasi Lemmons. Disponível para aluguel em GooglePlay, iTunes e Amazon. 109 min.

"Straight Outta Compton - A História Do N.W.A."

Dir. F. Gary Gray. Disponível em PrimeVideo e Telecine, 147 min

"Mil E Um"

Dir A.V. Rockwell. Disponível para aluguel em ClaroVideo, iTunes, Amazon e GooglePlay, 116 min.

"Abril Sangrento"

Dir. Raoul Peck. Disponível na HBOMax, 140 min.

"Não! Não Olhe!"

Dir. Jordan Peele. Disponível em Telecine, 130 min

"Timbuktu"

Dir. Abderrahmane Sissako. Disponível em Reserva Imovision e para aluguel no iTunes, 96 min.

"Saint Omer"

Dir. Alice Diop. Disponível em Telecine, 123 min.

"Supa Modo"

Dir. Likarion Wainaina. Disponível na Netflix, 74 min.

"Mudbound - Lágrimas Sobre o Mississippi"

Dir. Dee Rees. Disponível na HBOMax, 135 min.

"Café com Canela"

Dir. Ary Rosa e Glenda Nicácio. Disponível no PrimeVideo, 102 min.

"Ouro Branco"

Dir. Charles Stone III. Disponível para aluguel em Amazon e iTunes, 98 min.

"A Mulher Rei"

Dir. Gina Prince-Bythewood. Disponível na HBOMax, 135 min.

"King Richard: Criando Campeãs"

Dir. Reinaldo Marcus Green. Disponível na HBOMax, 145 min.

"O Plano Perfeito"

Dir. Spike Lee. Disponível me Netflix, Telecine e ClaroTV+, 129 min.

"Uma Noite em Miami..."

Dir. Regina King. Disponível no PrimeVideo, 114 min.

"Além dos Limites"

Dir. Gina Prince-Bythewood. Disponível para aluguel na Amazon, 124 min.

"Coach Carter - Treino Para a Vida"

Dir. Thomas Carter. Disponível no Telecine, 136 min.

"No Coração do Mundo"

Dir. Gabriel Martins e Maurílio Martins. Disponível no Telecine, 120 min.

"Nós"

Dir. Jordan Peele. Disponível para aluguel em ClaroVideo, Amazon, GooglePlay e iTunes, 116 min.

"O Diabo Veste Azul"

Dir. Carl Franklin. Disponível na HBO Max, 102 min

"Queen & Slim"

Dir. Melina Matsoukas. Disponível para aluguel em ClaroVideo, Amazon, GooglePlay e iTunes, 131 min.

"Atlantics"

Dir. Mati Diop. Disponível na Netflix, 106 min.

"Clonaram Tyrone!"

Dir. Juel Taylor. Disponível na Netflix, 122 min.

"Eyimofe"

Dir. Chuko Esiri, Arie Esiri. Disponível no PrimeVideo, 116 min.

"Pantera Negra"

Dir. Ryan Coogler. Disponível na Disney+, 135 min.

O que está chegando

As novidades nas principais plataformas de streaming

"Homens da Lei: Bass Reeves"

David Oyelowo interpreta o lendário policial negro ex-escravizado Bass Reeves nesta série produzida por Taylor Sheridan. Como o resto do Sheridanverso ("Yellowstone", "1923", "1883"), a série é bem tradicional no formato e, pelo que dizem as críticas, desvia das partes mais complicadas da história.

Dois episódios já disponíveis na Paramount+, os demais estreiam semanalmente aos domingos.

"Os Bucaneiros"

Adaptação do romance incompleto de Edith Wharton sobre jovens ricas americanas que vão à Inglaterra em busca de maridos com títulos de nobreza, no final do século 19. Meio "Dickinson", meio "Gossip Girl", mas com um orçamento enorme para usar músicas da Taylor Swift na trilha sonora. Talvez seja melhor assistir a "A Idade da Inocência", de Martin Scorsese. Com Christina Hendricks ("Mad Men") e a filha mais velha de Kate Winslet (Mia Threapleton).

A AppleTV+ já disponibilizou os três primeiros episódios; os demais estreiam semanalmente às quartas.

Alisha Boe, Josie Totah e Imogen Waterhouse em "Os Bucaneiros", série da Apple TV+ - Divulgação/AppleTV+

"Robbie Williams"

O cantor pop inglês revisita momentos bons e ruins de sua carreira, registrados em centenas de horas de gravações desde o início dos anos 1990, com o Take That.

Disponível na Netflix. Quatro episódios.

"BTS: Yet to Come"

"Concert movie" de uma das maiores bandas do mundo, com cenas de um show realizado em Busan, na Coreia do Sul, para uma plateia de 50 mil pessoas. Inclui 19 músicas.

Disponível no PrimeVideo. 103 min.

"O Assassino"

Michael Fassbender é um assassino de aluguel que comete um erro e precisa corrigi-lo nesta nova parceria de David Fincher e a Netflix.

Disponível na Netflix nesta sexta (10). 118 min

"For All Mankind"

Meus astronautas octogenários favoritos estão de volta, agora nos anos 2000, ampliando a ocupação humana em Marte (faz sentido se você assistiu ao resto da série. Mais ou menos). Um dos seriados que melhor sabe gastar o dinheiro da AppleTV+, com produção belíssima.

A quarta temporada estreia nesta sexta na AppleTV+. Dez episódios com estreias semanais às sextas.

"007: Road to a Million"

Brian Cox comanda um game show à la "Amazing Race" em que pessoas comuns cumprem desafios dignos de James Bond, de olho em um prêmio de até 1 milhão de libras (R$ 6 milhões). Aparentemente, o veterano ator escocês achou que estava assinando contrato para um filme do 007 e só percebeu depois que não era o caso.

Disponível no PrimeVideo. Oito episódios.

"The Curse"

Asher (Nathan Fielder) e Whitney Siegel (Emma Stone) são um casal desesperado para vender seu programa de reforma de casas para um canal de televisão. Eles adotam uma cidade majoritariamente não branca no Novo México, onde tentam transformar imóveis e se afastar da imagem de "heróis brancos", mas quando as câmeras estão desligadas, Asher tenta fazer uma menina para quem doara US$ 100 devolver o dinheiro e é amaldiçoado (será?). Uma paródia bem azeda de programas de decoração.

O primeiro episódio estreia na Paramount+ neste sábado (11). Os nove seguintes estreiam semanalmente, aos sábados.

Veja antes que seja tarde

Uma dica de filme ou série que sairá em breve das plataformas de streaming

"Tina"

Documentário sobre a carreira de Tina Turner, morta em maio passado, deixa HBOMax no fim de novembro.

Disponível na HBOMax até 30.nov. 118 min